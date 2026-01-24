Τα ακροβατικά της Σαρλίζ Θερόν σε μία καρέκλα, δείτε βίντεο
Σαρλίζ Θερόν Netflix Καρέκλα

Τα ακροβατικά της Σαρλίζ Θερόν σε μία καρέκλα, δείτε βίντεο

Έκανα προπόνηση για μερικές επικές αναρριχήσεις για την επερχόμενη ταινία μου, σχολίασε η ηθοποιός

Τα ακροβατικά της Σαρλίζ Θερόν σε μία καρέκλα, δείτε βίντεο
Ακροβατικά χρησιμοποιώντας μία καρέκλα έκανε η Σαρλίζ Θερόν. Με αφορμή την επερχόμενη ταινία της στο Netflix με τίτλο Apex δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της πλατφόρμας στο Instagram. Σε αυτό η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φαίνεται να κρέμεται, έχοντας τυλίξει τα χέρια της γύρω από την πλάτη μίας καρέκλας.

«Ήταν τόσο εύκολο, παιδιά», ακούγεται να λέει η Θερόν, αφού ολοκληρώνει τις ακροβατικές της κινήσεις. Στη συνέχεια, καλεί τον επαγγελματία ορειβάτη Άλεξ Χόνολντ να κάνει ό,τι και εκείνη. «Έκανα προπόνηση για μερικές επικές αναρριχήσεις για την επερχόμενη ταινία μου. Υπάρχει κάτι στο οποίο δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις;», αναφέρει απευθυνόμενη σε εκείνον.

