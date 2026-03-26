Πώς τρεις… μπαμπάδες αλλάζουν την πορεία των σίριαλ, γιατί όλοι τώρα θέλουν να κάνουν κωμωδία

Πάντα η επιτυχία συνδεόταν με τη αλήθεια. Ακόμη και στην περίπτωση της μυθοπλασίας, όπου όλα ακροβατούν μεταξύ ρεαλισμού και φανταστικού, η αυθεντικότητα των καταστάσεων ασκεί μία αυτόματη γοητεία, η οποία δεν εξηγείται αλλά οδηγεί σε μία πολυπόθητη ταύτιση με το τηλεοπτικό κοινό.Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου το ιστορικό δράμα ως “πάτημα” στην επιτυχία των “Άγριων Μελισσών” δημιούργησε μία σχολή στην ιδιωτική τηλεόραση, η ανάγκη για σύγχρονες σειρές, ιδανικά για οικογενειακές κωμωδίες, ήταν επιτακτική. Η αφήγηση δραματικών γεγονότων με φόντο την Ελλάδα του μεσοπολέμου εμφανίζει σημάδια κόπωσης και πλέον όλα δείχνουν ότι το σενάριο στρέφει αλλού το βλέμμα του.Και αν απλώς υπήρχαν κάποια σημάδια, πλέον μία σειρά έφερε ανατροπή. Το έδαφος προετοιμάστηκε με την συνέχεια μιας κωμωδίας που δεν έπρεπε να σταματήσει ποτέ, το “Σόι σου” και συνεχίστηκε με το “”. Τρεις μπαμπάδες, τρία παιδιά, πρώην σύζυγοι, νυν σύντροφοι, ερωμένες και πολλές περιπέτειες έφεραν ένα 20% στο δυναμικό κοινό στη ζώνη των 9, που θεωρείται η διακεκαυμένη, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τα περισσότερα έσοδα.Η επιτυχία δεν είναι ανεξήγητη και μπορεί πολύ εύκολα να αναλυθεί. Αρχικά, το κλειδί είναι το σενάριο του Γιώργου Φειδά, το οποίο έχει καταγράψει διαφορετικές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο περιπτώσεις σχέσεων, διαζυγίων και έρωτα με αφοπλιστικά ρεαλιστική προσέγγιση. Σύγχρονοι διάλογοι, συναίσθημα, ρυθμός με ταχύτατες εναλλαγές και εξέλιξη. Σ' αυτό συνδράμει η σκηνοθεσία του Νίκου Κρητικού.Οχι λογική σαπουνόπερας, όπου η φράση ξεκινά Δευτέρα και ολοκληρώνεται βράδυ Παρασκευής. Εξέλιξη, πορεία κανονική, εναλλαγή προσώπων και πλάνων. Ζευγάρια που χώρισαν αλλά δεν μπορούν να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα, γιάπηδες που καλούνται να αναλάβουν ευθύνες ζωής και αληθινά συναισθήματα, ρομαντικοί και εναλλακτικοί οδοιπόροι που βρίσκονται αντιμέτωποι με όρια και κανόνες για να μην απωλέσουν τα πολύτιμα, γυναίκες με ανασφάλειες εγκλωβισμένες σε αδιέξοδες σχέσεις, παιδιά αντιμέτωπα με διαζύγια, συναισθηματικά κενά, στερήσεις και εφηβεία. Και γύρω από τις οικογένειες, άλλοι ρόλοι που έρχονται να κουμπώσουν με ανθρώπους της διπλανής πόρτας.Στη συνέχεια το εξαιρετικό καστ, το οποίο επενδύει σε παλιούς γνώριμους όπως ο Αναστάσης Ροϊλός, η Δήμητρα Σιγάλα, η Πηνελόπη Μαρκοπούλου και ο Δημήτρης Μαυρόπουλος αλλά και σε νέα πρόσωπα όπως ο Μιχάλης Βαλασόγλου, η Ευσταθία Τσαπαρέλη με την εξαιρετική ομορφιά της, η Νάντια Κατσούρα, η Λένα Μποζάκη, ο Ιωάννης Απέργης και ο Βασίλης Μηλιώνης με φοβερό γκελ στα νεανικά κοινά και στις γυναίκες. Την παράσταση κλέβουν τα πιτσιρίκια με κορυφαίο τον Βίκτωρα (Ιάσονα Τσιώνη) την Σοφία (Ζωή Πυλιώτη) και τον Στέλιο (Θοδωρή Μαρουλάκη).Η σειρά προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, κάτι που επηρεάζει σημαντικά την ρότα της μυθοπλασίας για την επόμενη σεζόν. Το βλέμμα των παραγωγών και των στελεχών των καναλιών στρέφεται στην κωμωδία. Ακόμη και η ΕΡΤ ανέθεσε και επίσημα στον Αλέξανδρο Ρήγα μία κωμωδία για την επόμενη σεζόν, ενώ ο ΑΝΤ1 προχωρά άμεσα, σε μία περίπου εβδομάδα στο λανσάρισμα μιας οικογενειακής κωμωδίας, με τίτλο “Σούπερ Ηρωες” και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.Στον Alpha θα επιστρέψει μία ακόμη κωμωδία από το παρελθόν, οι “Φόνοι στο καμπαναριό” η οποία μάλιστα έχει πάρει έγκριση και από το ΕΚΚΟΜΕΔ, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα της νέας σειράς του Mega “Κάμπινγκ” με Βίκυ Σταυροπούλου και Γιώργο Χρυσοστόμου.