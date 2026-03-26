Μάκης Δελαπόρτας: Ο Βασίλης Λογοθετίδης δεν ξέφυγε από τη μοίρα των μεγάλων κωμικών
Ήταν μελαγχολικός και καταθλιπτικός, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος, πρόσθεσε για τον αείμνηστο ηθοποιό
Την πορεία του Βασίλη Λογοθετίδη ξεδίπλωσε ο Μάκης Δελαπόρτας, δηλώνοντας πως ο αείμνηστος ηθοποιός «δεν ξέφυγε από τη μοίρα των μεγάλων κωμικών». Ο ηθοποιός και συγγραφέας έκανε λόγο για έναν θεατράνθρωπο, αλλά και για ένα μελαγχολικό και καταθλιπτικό άτομο.
Ο Μάκης Δελαπόρτας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 26 Μαρτίου, και αναφέρθηκε στον πρωταγωνιστή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε για εκείνον.
«Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Ξεκίνησε το 1918, ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη. Έγινε και καλλιτεχνικός διευθυντής για 27 χρόνια στο θέατρο Κοτοπούλη, έμεινε εκεί για πάντα. Μετά αποφάσισε να κάνει τον δικό του θίασο για 15 χρόνια. Εκεί έπαιξε τις σημαντικότερες παραστάσεις του νεοελληνικού θεάτρου», είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για τη συγγραφή του βιβλίου, σκιαγραφόντας παράλληλα την προσωπικότητα του Βασίλη Λογοθετίδη. «Ο βαφτισιμιός του, που με βοήθησε πολύ για να κάνω αυτό το βιβλίο, είχε όλο το υλικό του Λογοθετίδη. Έχει το 100% της προτίμησης του κοινού. Δεν ήξερα για εκείνον και κάθε φορά είχα και μία έκπληξη. Ήταν σπουδαίος και σαν άνθρωπος. Δεν ξέφυγε από τη μοίρα των μεγάλων κωμικών, να είναι μελαγχολικός και καταθλιπτικός, σημείωσε.
