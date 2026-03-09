Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και πήγαν να αυτοκτονήσουν
Μάκης Δελαπόρτας για Βασίλη Λογοθετίδη: Η γυναίκα του ερωτεύτηκε τον δάσκαλο οδήγησης και πήγαν να αυτοκτονήσουν
Έπεσαν σε έναν γκρεμό και σκοτώθηκε εκείνος ενώ εκείνη δεν σκοτώθηκε, εξήγησε ο ηθοποιός
Για τη ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας, αποκαλύπτοντας πως η γυναίκα του είχε ερωτευτεί τον δάσκαλο οδήγησης που είχε και επειδή αυτό δεν ήταν αποδεκτό εκείνη την εποχή, αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζί του.
Όπως ανέφερε στο The 2night Show το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου, έπεσε μαζί με τον δάσκαλο οδήγησης από έναν γκρεμό, αλλά τελικά σκοτώθηκε μόνο εκείνος. Το γεγονός αυτό δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες τότε, αλλά από σεβασμό στον ηθοποιό, δεν αναφέρθηκε το όνομά του.
Ο Μάκης Δελαπόρτας είπε αναλυτικά: «Ήρθε στην Ελλάδα το 18-19, παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Όμως, εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούνταν μοιχεία, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Και πέφτουν σε έναν γκρεμό. Και σκοτώνεται εκείνος, εκείνη δεν σκοτώνεται. Και γίνεται στις εφημερίδες και στα Μέσα τις εποχής ένα σκάνδαλο ότι "του Λογοθετίδη η γυναίκα έκανε αυτό που έκανε". Όμως επειδή σεβόντουσαν τον Λογοθετίδη αποσιωπήθηκε, έγινε μία μυστική συμφωνία από όλους και γράφτηκε στα έντυπα της εποχής το πατρώνυμο της κυρίας και όχι του Λογοθετίδη».
Στη συνέχεια ο ηθοποιός εξήγησε: «Γι' αυτό δεν ξαναπαντρεύτηκε, ορκίστηκε από εκεί και πέρα ότι δεν θα εμπιστευτεί ξανά καμία γυναίκα για γάμο. Ήταν με την Ίλυα Λιβυκού 15 χρόνια».
Όσον αφορά στην καριέρα του, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ο Βασίλης Λογοθετίδης υπήρξε κορυφαίος κωμικός, ήταν δάσκαλος στο είδος του, τον ονόμαζαν "ο αρχηγός της φυλής"».
