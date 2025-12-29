Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ερωτική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη

Νικολαϊδη από όταν ήταν ανήλικη μέσω της μητέρας της και πρόσθεσε ότι η νεαρή πηγαίνει στο κέντρο όπου εκείνος εμφανίζεται, σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει κάποια ερωτική σχέση ανάμεσά τους.



Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούρια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την κυρία Μελίνα Νικολαΐδη. Υπήρχε κάποιο δημοσίευμα και φήμες ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν σχέση. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα παίξω. Μου ξεκαθάρισε ο Νίκος με κάθε τρόπο πως «Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Τη βλέπω μιλάμε, έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Είναι τραγουδίστρια η μάνα της, την ξέρω από ανήλικη, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα και δεν θα γίνει. Ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία σχέση». Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στη Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο