Όλα όσα χρειαζόμαστε μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα τα έχει ένα φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό – Ισορροπία, αναζωογόνηση, φρεσκάδα σε κάθε σταγόνα.
Σεθ Πίτερσον: Πέθανε ο γκέι πορνοστάρ σε ηλικία 28 ετών - Eντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας, είπε ο σύντροφός του
Ο σύντροφός του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση
Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο γκέι πορνοστάρ Σεθ Πίτερσον, o οποίος σύμφωνα με τον σύντροφό του βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους.
Η ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης έγινε το Σάββατο 21 Μαρτίου, μέσω ανάρτησης του συντρόφου του, Σάιρους Σταρκ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Σταρκ, που εργάζεται και εκείνος ως πορνοστάρ, γνωστός με το ψευδώνυμο Kobe Marsh, ανακοίνωσε τον θάνατο του Πίτερσον στο X, γράφοντας: «Με βαριά καρδιά μοιράζομαι μαζί σας την είδηση του θανάτου του συντρόφου μου και καλύτερού μου φίλου, Σεθ. Ειλικρινά δεν έχω λόγια, έχει ραγίσει η καρδιά μου». Υπογράφοντας ως Kobe, ο Σάιρους Σταρκ κοινοποίησε σύνδεσμο για μια καμπάνια GoFundMe που δημιούργησε στη μνήμη του εκλιπόντος, προσθέτοντας πως ο Σεθ Πίτερσον «εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι μας νωρίτερα σήμερα».
Παράλληλα τόνισε, ότι ο εκλιπών ήταν «ιδιαίτερα αγαπητός και ότι η απουσία του είναι αισθητή», ενώ διευκρίνισε πως τα έσοδα από την καμπάνια οικονομικής στήριξης θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.
Adult Actor Seth Peterson Dies at 28 https://t.co/bmi95RDnDi— People (@people) March 23, 2026
