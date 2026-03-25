Ο Κιθ Έρμπαν τραγούδησε σε κρουαζιερόπλοιο για να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του διαζυγίου με τη Νικόλ Κίντμαν
Ο Κιθ Έρμπαν τραγούδησε σε κρουαζιερόπλοιο για να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του διαζυγίου με τη Νικόλ Κίντμαν
Θα απέρριπτε αυτή τη δουλειά, όσο ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό, πρόσθεσε πρόσωπο από το περιβάλλον του
Σε κρουαζιερόπλοιο τραγούδησε ο Κιθ Έρμπαν μετά τον χωρισμό του με τη Νικόλ Κίντμαν, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από τα δικαστικά έξοδα του διαζυγίου.
Ο καλλιτέχνης συμμετείχε στο Top Shelf Country Cruise, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου, με δρομολόγιο από τη Φλόριντα προς τις Μπαχάμες. «Τα κρουαζιερόπλοια δεν είναι ακριβώς το ιδανικό επαγγελματικό βήμα, αλλά πληρώνουν τους λογαριασμούς, και δίνουν στον Κιθ κάτι για να απασχολείται», ανέφερε πηγή στο New Idea. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε: «Είναι το είδος της δουλειάς που ο Κιθ θα απέρριπτε όσο ήταν παντρεμένος με τη Νικόλ Κίντμαν. Προσπαθεί να παραμένει απασχολημένος τώρα που το διαζύγιο έχει ολοκληρωθεί».
Άτομα από το περιβάλλον του Έρμπαν, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 75 εκατομμύρια δολάρια, εκτιμούν ότι τα οικονομικά του μπορεί να επηρεάστηκαν από τις αμοιβές των δικηγόρων, μετά τον χωρισμό του από την Κίντμαν, η οποία φέρεται να διαθέτει περιουσία 250 εκατομμυρίων δολαρίων. «Όταν σπαταλώνται τόσα χρήματα για έναν χωρισμό, οι δικηγόροι δεν είναι φθηνοί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος», σημείωσε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι τέτοιες εμφανίσεις, όπως σε ένα κρουαζιερόπλοιο «βοηθούν σε ένα σταθερό εισόδημα».
Ο Κιθ Έρμπαν και η Νικόλ Κίντμαν χώρισαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία. Σημειώνεται ότι η Κίντμαν έχει την κύρια επιμέλεια των δύο παιδιών τους.
Ο καλλιτέχνης συμμετείχε στο Top Shelf Country Cruise, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου, με δρομολόγιο από τη Φλόριντα προς τις Μπαχάμες. «Τα κρουαζιερόπλοια δεν είναι ακριβώς το ιδανικό επαγγελματικό βήμα, αλλά πληρώνουν τους λογαριασμούς, και δίνουν στον Κιθ κάτι για να απασχολείται», ανέφερε πηγή στο New Idea. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε: «Είναι το είδος της δουλειάς που ο Κιθ θα απέρριπτε όσο ήταν παντρεμένος με τη Νικόλ Κίντμαν. Προσπαθεί να παραμένει απασχολημένος τώρα που το διαζύγιο έχει ολοκληρωθεί».
Keith Urban took on a modest new job after divorce from Nicole Kidman https://t.co/x7SXEM1NLd pic.twitter.com/zihfMlBOsS— Page Six (@PageSix) March 24, 2026
Ο Κιθ Έρμπαν και η Νικόλ Κίντμαν χώρισαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία. Σημειώνεται ότι η Κίντμαν έχει την κύρια επιμέλεια των δύο παιδιών τους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
