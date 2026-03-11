Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε πρώτη φορά δημόσια για το διαζύγιο με τον Κιθ Έρμπαν: Θα παραμείνουμε οικογένεια
Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε πρώτη φορά δημόσια για το διαζύγιο με τον Κιθ Έρμπαν: Θα παραμείνουμε οικογένεια
«Είμαι καλά», πρόσθεσε η ηθοποιός για την ψυχολογική της κατάσταση μετά τον χωρισμό
Για το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια γάμου, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια η Νικόλ Κίντμαν.
Σε συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο Variety στις 11 Μαρτίου, δήλωσε ότι είναι «καλά» μετά τον χωρισμό: «Είμαι καλά, γιατί πάντα προχωρώ προς αυτό που είναι καλό», ανέφερε. «Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρήσουμε όπως είναι, προχωρώντας μπροστά. Αυτό είναι όλο. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα συζητώ από σεβασμό», πρόσθεσε.
Η 58χρονη τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη φροντίδα των δύο παιδιών τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της Φέιθ Μάργκαρερ, η οποία είναι 14 ετών: «Μένω στη λογική ότι είμαστε οικογένεια και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε», είπε και συμπλήρωσε: «Τα όμορφα κορίτσια μου, οι αγαπημένες μου, που ξαφνικά έχουν γίνει γυναίκες».
Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2025, μόλις μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι εκείνη και ο Κιθ Έρμπαν ζούσαν χωριστά από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Τρεις μήνες αργότερα, το ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιο και κατέληξε σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Κίντμαν θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τις κόρες τους, ενώ ο Έρμπαν θα τις βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν σε φιλικό διακανονισμό, αποφεύγοντας μια εκτεταμένη δικαστική διαδικασία με ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων και καταθέσεις. Παρότι αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος από τους δύο μιλά δημόσια για τον χωρισμό τους, η Νικόλ Κίντμαν είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες του γάμου τους. Σε συνέντευξή της στο People το 2019 είχε δηλώσει: «Η αληθινή αγάπη δεν φαίνεται όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Τότε είναι που οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και προσπαθούν μαζί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο Variety στις 11 Μαρτίου, δήλωσε ότι είναι «καλά» μετά τον χωρισμό: «Είμαι καλά, γιατί πάντα προχωρώ προς αυτό που είναι καλό», ανέφερε. «Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρήσουμε όπως είναι, προχωρώντας μπροστά. Αυτό είναι όλο. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα συζητώ από σεβασμό», πρόσθεσε.
Η 58χρονη τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη φροντίδα των δύο παιδιών τους, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της Φέιθ Μάργκαρερ, η οποία είναι 14 ετών: «Μένω στη λογική ότι είμαστε οικογένεια και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε», είπε και συμπλήρωσε: «Τα όμορφα κορίτσια μου, οι αγαπημένες μου, που ξαφνικά έχουν γίνει γυναίκες».
Nicole Kidman is speaking out on a big little life change. She addresses her split from Keith Urban publicly for the first time: https://t.co/BIASD1ZAzV pic.twitter.com/0aOIKWgX1P— E! News (@enews) March 11, 2026
Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2025, μόλις μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι εκείνη και ο Κιθ Έρμπαν ζούσαν χωριστά από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού. Τρεις μήνες αργότερα, το ζευγάρι οριστικοποίησε το διαζύγιο και κατέληξε σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Κίντμαν θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τις κόρες τους, ενώ ο Έρμπαν θα τις βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν σε φιλικό διακανονισμό, αποφεύγοντας μια εκτεταμένη δικαστική διαδικασία με ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων και καταθέσεις. Παρότι αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος από τους δύο μιλά δημόσια για τον χωρισμό τους, η Νικόλ Κίντμαν είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες του γάμου τους. Σε συνέντευξή της στο People το 2019 είχε δηλώσει: «Η αληθινή αγάπη δεν φαίνεται όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Τότε είναι που οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και προσπαθούν μαζί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα