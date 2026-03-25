Κατερίνα Ζαρίφη: Η απόφαση να μην κάνω παιδιά ήρθε με τα χρόνια, αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή
Δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά, παραδέχτηκε
Στην επιλογή της να μην γίνει μητέρα, αναφέρθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη, εξηγώντας πως πρόκειται για μία απόφαση που πήρε στο πέρασμα των χρόνων, χωρίς ωστόσο να είναι μέχρι και σήμερα απολύτως σίγουρη για το εάν έπραξε ορθά.
Η παρουσιάστρια μίλησε για το κομμάτι της μητρότητας στο νέο επεισόδιο του Vidcast «Anestea», το οποίο δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου στο YouTube. Αρχικά, η Κατερίνα Ζαρίφη εξήγησε ότι η προτεραιότητα που έδωσε στη δουλειά της και στην προσωπική ελευθερία της, την οδήγησαν με το πέρασμα του χρόνου στην απόφαση να μην δημιουργήσει οικογένεια.
Όπως είπε: «Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι».
Στη συνέχεια εξήγησε, πως υπάρχουν στιγμές που αμφιβάλλει για το εάν ήταν σωστή η απόφαση να μην γίνει μητέρα, καθώς όπως πρόσθεσε αγαπάει πολύ τα παιδιά: «Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, "ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;"».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια μίλησε για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχεται συχνά μια γυναίκα στην ηλικία τον 40, η οποία δεν έχει τεκνοποιήσει: «Στις ηλικίες μου είναι πολύ συχνό το άγχος της μητρότητας, δηλαδή όταν φτάνεις οριακά σε αυτό που η φύση ορίζει ως όριο για το αν θα γίνεις μαμά, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι άγχους, μπορεί να είναι κάτι που θα μου περάσει και με τη λογική ότι έχεις τον εξωτερικό παράγοντα "εσύ τι θα κάνεις; θα κάνεις παιδιά; ο χρόνος περνάει". Το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου σχολιάσει κάποιος, αλλά σου δημιουργεί ένα άγχος».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα