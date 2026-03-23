Η Charli xcx πρωταγωνιστεί σε ταινία τρόμου με φόντο το Κιότο
GALA
Charli XCX Ταινία τρόμου

Η Charli xcx πρωταγωνιστεί σε ταινία τρόμου με φόντο το Κιότο

Η ταινία ακολουθεί τρεις φίλες που ξανασμίγουν για να αναθερμάνουν την σχέση τους, με τις διακοπές τους να μετατρέπονται σε εφιάλτη

Η Charli xcx πρωταγωνιστεί σε ταινία τρόμου με φόντο το Κιότο
Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ιαπωνία τα γυρίσματα της νέας, άτιτλης προς το παρόν, παραγωγής του μετρ των ταινιών τρόμου Takashi Miike, η οποία διαδραματίζεται στο Κιότο. Στο καστ συμμετέχουν οι Charli xcx, Milly Alcock, Norman Reedus, Kiko Mizuhara και Show Kasamatsu.

Μία από τις τελευταίες προσθήκες είναι η Hailey Benton Gates, η οποία πρόσφατα συμπρωταγωνίστησε με την Charli xcx στην ταινία «The Moment» της A24, ενώ συμμετέχει και στο «The Drama» με την Zendaya και τον Robert Pattinson.

Το πρότζεκτ στηρίζεται πλέον και από την εταιρεία Live Nation Studios, του παγκόσμιου κολοσσού ψυχαγωγίας Live Nation Entertainment, η οποία θα αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού και θα συμβάλει στη χρηματοδότηση. Την ομάδα της παραγωγής συμπληρώνει ο Aidan Zamiri, ο οποίος συνυπέγραψε και σκηνοθέτησε το «The Moment», που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Sundance.

«Αυτή η ταινία αντιπροσωπεύει το είδος της δημιουργικής συνεργασίας που μας αρέσει να υποστηρίζουμε, από κορυφαίους κινηματογραφιστές με ιδιαίτερη φωνή που μπορούν να συνδεθούν με το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ryan Kroft, επικεφαλής του τμήματος Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Live Nation Studios.

Το θρίλερ ακολουθεί τρεις κολλητές φίλες που ξανασμίγουν για να αναθερμάνουν την σχέση τους, κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης που προοριζόταν για μια ξένοιαστη εμπειρία. Οι διακοπές τους, όμως, μετατρέπονται σε εφιάλτη όταν η Katie (Charli xcx) κυριεύεται από ένα βίαιο πνεύμα (Kiko Mizuhara), πυροδοτώντας μια τρομακτική περιπέτεια βαθιά επηρεασμένη από την παράδοση του ιαπωνικού τρόμου.

Το σενάριο, το οποίο βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx και του Miike, γράφτηκε από τον Ross Evans και τη Yumiko Aoyagi. Σύμφωνα με το Deadline, η Charli xcx συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της, studio365.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης