Ο Σάια ΛαΜπεφ φώναζε και έβριζε άγνωστη γυναίκα στην Ιταλία, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε καφέ κατά τη διάρκεια ταξιδιού του ηθοποιού στη Ρώμη
Σε ένταση εμφανίζεται ο Σάια ΛαΜπεφ σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, καθώς φώναζε και έβριζε άγνωστη γυναίκα στην Ιταλία.
Ο ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου στην Ιταλία για τη βάπτιση του πατέρα του, Τζέφρι ΛαΜπεφ. Στο υλικό που δημοσίευσε το TMZ, ο 39χρονος εμφανίζεται να κάθεται σε εξωτερικό χώρο καφέ, πίνοντας ένα ρόφημα, ενώ σε κοντινό τραπέζι κάθεται μία γυναίκα.
Σύμφωνα με το βίντεο, ο ΛαΜπεφ φαίνεται να απευθύνεται προς εκείνη σε έντονο ύφος, ενώ η ίδια επιχειρεί να τον αγνοήσει. Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν ο ηθοποιός φωνάζει «άντε γ@μ@σ@@», συνεχίζοντας να την κοιτά επίμονα, χωρίς εκείνη να αντιδρά ή να του απαντά. Σε άλλα πλάνα, ο ηθοποιός καταγράφεται να περπατά νευρικά στο πεζοδρόμιο και να φωνάζει ξανά, χωρίς να είναι σαφές σε ποιον απευθύνεται, αλλά ούτε ο λόγος της έντασής του.
Δείτε το βίντεο
Το νέο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΛαΜπεφ φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Πρόσφατα είχε καταγραφεί σε ξενοδοχείο στην Ιταλία να ζητά σπίρτο από γυναίκα, φορώντας μόνο το εσώρουχό του, ενώ νωρίτερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, βίντεο τον δείχνει σε έντονη αντιπαράθεση με αστυνομικούς έξω από την κατοικία του στη Νέα Ορλεάνη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται να λέει προς τις αρχές: «Δεν εμπιστεύομαι κανέναν σας», ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα για συμμετοχή σε καβγά έξω από μπαρ στη Νέα Ορλεάνη. Σύμφωνα με αναφορές, φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι έναν άντρα, τραυματίζοντάς τον στη μύτη. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη, στο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Mardi Gras. Μετά την αποφυλάκισή του, του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων και υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος απεξάρτησης.
Ο ΛαΜπεφ μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη τον περασμένο χρόνο, μετά τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μία Γκοθ. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, η οποία γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
😳 Shia LaBeouf seemingly lost his cool while in Rome ... appearing agitated with a woman sitting next to him outside a restaurant. pic.twitter.com/HqkCGMAwNO— TMZ (@TMZ) March 21, 2026
Shia LaBeouf was seen in his underwear in an Italian hotel lobby... begging for a light. 🚬 pic.twitter.com/EOIWy8zP1A— TMZ (@TMZ) March 17, 2026
