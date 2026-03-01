O Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη ξανά για σωματική βλάβη
Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση
Για δεύτερη φορά συνελήφθη ο Σάια ΛαΜπεφ για σωματική βλάβη, αυτή τη φορά στη Νέα Ορλεάνη.
Στον 39χρονο ηθοποιό απαγγέλθηκε νέα κατηγορία για απλή σωματική βλάβη και συνελήφθη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου για το περιστατικό, που είχε σημειωθεί στις 17 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Mardi Gras. Σύμφωνα με το Associated Press και την Guardian, ο ΛαΜπεφ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων.
Κατά την αρχική του σύλληψη, στις 17 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός τέθηκε υπό κράτηση, καθώς του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη, έπειτα από φερόμενη συμπλοκή στο Royal Street Inn & R Bar, εν μέσω των εορταστικών εκδηλώσεων του Mardi Gras.
Σύμφωνα με την αρχική αστυνομική αναφορά, ένας εκ των καταγγελλόντων φέρεται να χτυπήθηκε «στο πρόσωπο με γροθιά, προκαλώντας πιθανή εξάρθρωση της μύτης του» και ανέφερε ότι «την επανέφερε στη θέση της μόνος του». Στην ίδια αναφορά επισημαίνεται ακόμη ότι ο Σάια ΛαΜπεφ προέβη σε χρήση ομοφοβικής υβριστικής έκφρασης επανειλημμένα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και είχε προηγουμένως επιδείξει «ανεξέλεγκτη» συμπεριφορά σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένα νέο βίντεο του ΤΜΖ δείχνει τον Σάια ΛαΜπεφ να προσπαθεί να σηκωθεί από το έδαφος, έχοντας ήδη δεχτεί χτύπημα, που τον έριξε κάτω.
Ως όρους της αποφυλάκισής του, το δικαστήριο του επέβαλε να ενταχτεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες, να υποβάλλεται σε ελέγχους για χρήση ναρκωτικών και να καταβάλει εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Channel 5 with Andrew Callaghan», η οποία αναρτήθηκε στο YouTube το Σάββατο και είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν από τη δεύτερη σύλληψή του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συμπεριφορά που οδήγησε στο περιστατικό της 17ης Φεβρουαρίου. Όπως δήλωσε: «Η συμπεριφορά μου ήταν μ@λ@κί@. Πρέπει να το διαχειριστώ αυτό. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ξαναπάω σε κέντρο απεξάρτησης; Δεν το θέλω. Δεν πιστεύω ότι εκεί βρίσκονται οι απαντήσεις μου. Απλώς δεν το πιστεύω… Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Αν το πίστευα πραγματικά, θα πήγαινα».
Shia LaBeouf Arrested Again in New Orleans https://t.co/elBuZhhdLT— People (@people) March 1, 2026
EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR— TMZ (@TMZ) February 17, 2026
