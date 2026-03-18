Αναστάτωση προκάλεσε ο Σάια ΛαΜπεφ σε ξενοδοχείο στην Ιταλία: Ζητούσε επίμονα σπίρτο ενώ φορούσε μόνο το εσώρουχό του
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη σύλληψη του ηθοποιού για σωματική βλάβη
Αναστάτωση προκάλεσε ο Σάια ΛαΜπεφ σε ξενοδοχείο στην Ιταλία, λίγες εβδομάδες μετά τη δεύτερη σύλληψή του στη Νέα Ορλεάνη, ζητώντας επίμονα ένα σπίρτο, αφού εμφανίστηκε στην είσοδο φορώντας μόνο το εσώρουχό του.
Όπως αποκαλύπτει βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ο ηθοποιός προσπαθούσε να ανάψει το τσιγάρο του και ρωτούσε όποιον περνούσε από μπροστά του εάν είχε «φωτιά». «Έλα, δώσε μου ένα γαμ**** σπίρτο», ακούγεται να λέει σε μια γυναίκα, η οποία απομακρύνθηκε εμφανώς αμήχανη.
Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη, όπου ενεπλάκη σε καβγά μέσα σε μπαρ. Σύμφωνα με αναφορές, ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να χτύπησε άτομο με το κεφάλι του. Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για απλή σωματική βλάβη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ δικαστήριο τον υποχρέωσε να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε ελέγχους ουσιών.
Ο ΛαΜπεφ φέρεται πως ταξίδεψε προσωρινά στην Ιταλία, ύστερα από άδεια που το δόθηκε, προκειμένου να παρευρεθεί στη βάπτιση του πατέρα του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Shia LaBeouf was seen in his underwear in an Italian hotel lobby... begging for a light. 🚬 pic.twitter.com/EOIWy8zP1A— TMZ (@TMZ) March 17, 2026
