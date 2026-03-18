Αναστάτωση προκάλεσε ο Σάια ΛαΜπεφ σε ξενοδοχείο στην Ιταλία: Ζητούσε επίμονα σπίρτο ενώ φορούσε μόνο το εσώρουχό του

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη, όπου ενεπλάκη σε καβγά μέσα σε μπαρ. Σύμφωνα με αναφορές, ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να χτύπησε άτομο με το κεφάλι του.

Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για απλή σωματική βλάβη και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ δικαστήριο τον υποχρέωσε να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε ελέγχους ουσιών.

Ο ΛαΜπεφ φέρεται πως ταξίδεψε προσωρινά στην Ιταλία, ύστερα από άδεια που το δόθηκε, προκειμένου να παρευρεθεί στη βάπτιση του πατέρα του.



