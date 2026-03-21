Χρήστος Μάστορας: Τι απαντά μετά τη φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τα σενάρια ενδεχόμενης συνεργασίας
Μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Αρσενάκος με τους δύο καλλιτέχνες προκάλεσε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο τραγουδιστών

Στις συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον Χρήστο Μάστορα μετά τη δημοσίευση κοινής φωτογραφίας τους με τον Γιώργο Αρσενάκο, απάντησε ο Χρήστος Μάστορας.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος μοιράστηκε στα social media ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται με τους δύο καλλιτέχνες, το οποίο προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν ετοιμάζεται κάποια συνεργασία. Ο Χρήστος Μάστορας θέλησε να απαντήσει στις φήμες που τον ήθελαν την επόμενη σεζόν να εμφανίζεται επί σκηνής μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μέσω Instagram story, που έκανε την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, αποσαφήνισε την κατάσταση, εξηγώντας ότι με βάση το πρόγραμμά του δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά του το σενάριο συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όπως έγραψε ο Χρήστος Μάστορας: «Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια κοινών εμφανίσεων για τον επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία».

Δείτε την ανάρτησή του

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik και οι δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας, συναντήθηκαν σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων της Αθήνας. Ο Γιώργος Αρσενάκος ανέβασε μέσω Instagram story φωτογραφία από τη συνάντησή τους.

Thema Insights

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

