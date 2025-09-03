Ντέμι Μουρ για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις: Δεν πρέπει να περιμένεις να είναι όπως ήταν
Ντέμι Μουρ για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις: Δεν πρέπει να περιμένεις να είναι όπως ήταν
Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και τι έχεις χάσει, γεννιούνται άγχος και θλίψη, πρόσθεσε η ηθοποιός για τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια
Για τη «δύσκολη» μάχη που δίνει ο πρώην σύζυγός της, Μπρους Γουίλις, με τη μετωποκροταφική άνοια και την αφασία μίλησε η Ντέμι Μουρ. Η ηθοποιός τόνισε πως «είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις κάποιον τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση», ενώ σημείωσε πως κατά τη γνώμη της, πρέπει να αποδεχτείς από νωρίς ότι ο άνθρωπος που ήξερες δεν είναι πλέον ο ίδιος.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε η νυν σύζυγος του ηθοποιού, Έμα Χέμινγκ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», η παρουσιάστρια παρουσίασε και απόσπασμα από προηχογραφημένη συνομιλία της με την Ντέμι Μουρ.
«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και συγκροτημένος να μεταβαίνει σε άλλα κομμάτια του εαυτού του», δήλωσε η ηθοποιός, με την οποία ο Μπρους Γουίλις έχει αποκτήσει τρεις κόρες, τη Ράμερ, τη Σκαουτ και την Ταλούλα.
Η Ντέμι Μουρ τόνισε, ωστόσο, τη σημασία της αποδοχής: «Η δική μου οπτική είναι ότι πρέπει να τους συναντάς εκεί που βρίσκονται. Να μην περιμένεις να είναι όπως ήταν ή όπως θα ήθελες να είναι. Όταν το κάνεις αυτό, βρίσκεις μια απίστευτη γλυκύτητα, κάτι απαλό, τρυφερό και γεμάτο αγάπη». Όπως πρόσθεσε: «Ίσως υπάρχει περισσότερη παιχνιδιάρικη διάθεση, πιο παιδική σε έναν βαθμό, επειδή χρειάζονται πολύ περισσότερη φροντίδα».
Για την ίδια, το σημαντικότερο είναι «να είσαι εκεί και να είσαι παρών». Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Αν προβάλεις το μυαλό σου στο πού θα καταλήξει η κατάσταση, μόνο άγχος δημιουργείται. Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και τι έχεις χάσει, γεννιούνται άγχος και θλίψη. Όταν μένεις στο παρόν, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά. Υπάρχει ακόμα πολύς από εκείνον. Και μπορεί να μην είναι πάντα λεκτικό, αλλά είναι όμορφο, δεδομένων των συνθηκών».
Τα σχόλια της Ντέμι Μουρ έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη της Έμα Χέμινγκ ότι πήρε τη «δύσκολη απόφαση» να μεταφέρει τον ηθοποιό σε ξεχωριστή κατοικία, εξηγώντας πως «αυτό θα ήθελε εκείνος» για τις δύο κόρες τους, Μάιμπελ και Έβελιν. «Θα ήθελε να ζουν σε ένα σπίτι που είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του», σημείωσε η ίδια. Παρά την απομάκρυνσή του, ο ηθοποιός εξακολουθεί να τρώει πρωινό και δείπνο μαζί με την Έμα Χέμινγκ και τις κόρες τους, ενώ διαμένει με μόνιμη ομάδα φροντιστών.
Ο 70χρονος σταρ είχε δημοσιοποιήσει το 2022 τη διάγνωσή του με αφασία, ανακοινώνοντας τότε και την αποχώρησή του από την υποκριτική. Η σύζυγός του έδωσε πρόσφατα μια ακόμη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, σημειώνοντας πως «παραμένει πολύ ενεργός», παρά την πάθησή του που επηρεάζει την ομιλία, καθώς και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε η νυν σύζυγος του ηθοποιού, Έμα Χέμινγκ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», η παρουσιάστρια παρουσίασε και απόσπασμα από προηχογραφημένη συνομιλία της με την Ντέμι Μουρ.
«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και συγκροτημένος να μεταβαίνει σε άλλα κομμάτια του εαυτού του», δήλωσε η ηθοποιός, με την οποία ο Μπρους Γουίλις έχει αποκτήσει τρεις κόρες, τη Ράμερ, τη Σκαουτ και την Ταλούλα.
Demi Moore gets candid about ex Bruce Willis’ ‘difficult’ personality shift from dementia https://t.co/KhogArIe0Y pic.twitter.com/lVcWqt7t0e— Page Six (@PageSix) September 3, 2025
Για την ίδια, το σημαντικότερο είναι «να είσαι εκεί και να είσαι παρών». Πιο συγκεκριμένα, τόνισε: «Αν προβάλεις το μυαλό σου στο πού θα καταλήξει η κατάσταση, μόνο άγχος δημιουργείται. Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και τι έχεις χάσει, γεννιούνται άγχος και θλίψη. Όταν μένεις στο παρόν, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά. Υπάρχει ακόμα πολύς από εκείνον. Και μπορεί να μην είναι πάντα λεκτικό, αλλά είναι όμορφο, δεδομένων των συνθηκών».
Τα σχόλια της Ντέμι Μουρ έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη της Έμα Χέμινγκ ότι πήρε τη «δύσκολη απόφαση» να μεταφέρει τον ηθοποιό σε ξεχωριστή κατοικία, εξηγώντας πως «αυτό θα ήθελε εκείνος» για τις δύο κόρες τους, Μάιμπελ και Έβελιν. «Θα ήθελε να ζουν σε ένα σπίτι που είναι περισσότερο προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του», σημείωσε η ίδια. Παρά την απομάκρυνσή του, ο ηθοποιός εξακολουθεί να τρώει πρωινό και δείπνο μαζί με την Έμα Χέμινγκ και τις κόρες τους, ενώ διαμένει με μόνιμη ομάδα φροντιστών.
Ο 70χρονος σταρ είχε δημοσιοποιήσει το 2022 τη διάγνωσή του με αφασία, ανακοινώνοντας τότε και την αποχώρησή του από την υποκριτική. Η σύζυγός του έδωσε πρόσφατα μια ακόμη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, σημειώνοντας πως «παραμένει πολύ ενεργός», παρά την πάθησή του που επηρεάζει την ομιλία, καθώς και την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα