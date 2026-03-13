Ελισάβετ Σπανού μετά την καταδίκη του Δόξα για ενδοοικογενειακή βία: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα και άσκησε βία
GALA
Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, επισήμανε

1 ΣΧΟΛΙΟ
Την έκβαση της δικαστικής διαμάχης του Κώστα Δόξα με τη Μαρία Δεληθανάση σχολίασε η Ελισάβετ Σπανού. Ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Η συνάδελφός του τόνισε πως η δικαστική απόφαση, την οποία σέβεται, δεν συνάδει με την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον.  Όπως είπε, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο Κώστας Δόξας υπήρξε ξαφνικά βίαιος απέναντι στην άλλοτε γυναίκα του.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε σχετικά με την υπόθεση του Κώστα Δόξα: «Έχω στενοχωρηθεί πάρα με αυτό που έχει συμβεί στον Κώστα Δόξα. Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει καθόλου με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από την άλλη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα ο Κώστας και απλά άσκησε βία».

Δείτε το βίντεο 


Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Βλέπουμε τραγικές συμπεριφορές ανδρών ενάντια στις γυναίκες, ωστόσο υπάρχει μια μειοψηφία – αλλά υπάρχει – που πολλές φορές οι γυναίκες ασκούν βία, ψυχολογική ως επί το πλείστον, σε άνδρες. Εγώ θεωρώ ότι βία από το πουθενά δύσκολα υπήρξε σ’ αυτή την περίπτωση. Μάλλον υπήρξε και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης