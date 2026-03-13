Ελισάβετ Σπανού μετά την καταδίκη του Δόξα για ενδοοικογενειακή βία: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα και άσκησε βία

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Βλέπουμε τραγικές συμπεριφορές ανδρών ενάντια στις γυναίκες, ωστόσο υπάρχει μια μειοψηφία – αλλά υπάρχει – που πολλές φορές οι γυναίκες ασκούν βία, ψυχολογική ως επί το πλείστον, σε άνδρες. Εγώ θεωρώ ότι βία από το πουθενά δύσκολα υπήρξε σ’ αυτή την περίπτωση. Μάλλον υπήρξε και από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια».

Την έκβαση της δικαστικής διαμάχης του Κώστα Δόξα με τη Μαρία Δεληθανάση σχολίασε η Ελισάβετ Σπανού . Ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του.Η συνάδελφός του τόνισε πως η δικαστική απόφαση, την οποία σέβεται, δεν συνάδει με την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνον. Όπως είπε, δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο Κώστας Δόξας υπήρξε ξαφνικά βίαιος απέναντι στην άλλοτε γυναίκα του.Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Ελισάβετ Σπανού σχολίασε σχετικά με την υπόθεση του Κώστα Δόξα: «Έχω στενοχωρηθεί πάρα με αυτό που έχει συμβεί στον Κώστα Δόξα. Η αίσθηση που έχω για αυτό το παιδί δεν συνάδει καθόλου με την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία βέβαια δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Από την άλλη, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα ο Κώστας και απλά άσκησε βία».Φωτογραφία: NDPPHOTO