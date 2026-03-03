Η Μαρία Δεληθανάση έστειλε εξώδικο στον Κώστα Δόξα μετά τη συνέντευξη που πήγε να δείξει βίντεο της κόρης τους να κλαίει
Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του
Εξώδικο στον Κώστα Δόξα φέρεται πως έστειλε η Μαρία Δεληθανάση μετά τη συνέντευξή του στο «Πρωινό» όπου πήγε να δείξει βίντεο της κόρης τους να κλαίει.
Σύμφωνα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή προτίθεται να κάνει μέχρι και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό και να αποτρέψει τον ίδιο από το να εκφέρει δημόσια την άποψή του για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί και τη δικαστική τους διαμάχη.
Η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά στο «Happy Day» την Τρίτη 3 Μαρτίου: «Είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί σε τηλεοπτική εκπομπή, γιατί νιώθει ότι ό,τι έχει να πει θα το πει στις δικαστικές αίθουσες, ωστόσο στην αρχή ένιωσε ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, γι' αυτό και βγήκε. Από εκεί και πέρα, έχει ήδη κάνει ένα έξωδικο και προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να περιορίσει τον κύριο Δόξα να εκφέρει την άποψή του σε σχέση με το παιδί και τη διαμάχη, μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο "Πρωινό". Θεωρεί πως ό,τι πρέπει να συζητιέται, πρέπει να γίνεται εντός της δικαστικής αίθουσας».
Δείτε το βίντεο
Τι συνέβη όταν ο Κώστας Δόξας πήγε καλεσμένος στο «Πρωινό»
Ο Κώστας Δόξας, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, πήγε καλεσμένος στο «Πρωινό», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και στην προσπάθειά του να δείξει πως η άποφαση του δικαστηρίου ήταν άδικη, επιχείρησε να παίξει βίντεο της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της και πρώην σύζυγός του την είχε βάλει τιμωρία επί επτά ώρες, με τον Γιώργο Λιάγκα να του ζητάει επίμονα να μην συνεχίσει την προβολή.
Ο τραγουδιστής δήλωσε εκείνη τη στιγμή: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι». Αμέσως, ο παρουσιαστής αντέδρασε έντονα: «Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μην το κάνεις Κώστα, Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μην το… κόψτε τον ήχο. Δεν ξέρω, περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το. Τι είναι αυτό; Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόψτε τον ήχο».
Τότε, ο Κώστας Δόξας επισήμανε: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας "δεν μπορώ να αναπνεύσω". Και της λέει "δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις". Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει».
