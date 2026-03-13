Κλαυδία για Ακύλα: Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του
Μου αρέσει πολύ το τραγούδι, θεωρώ ότι ταιριάζει στον διαγωνισμό και ότι είναι προσιτό στους ξένους, είπε η τραγουδίστρια για το «Ferto»

Ενθουσιασμένη με το «Ferto», με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε η Κλαυδία, αναφέροντας ότι τη συγκινεί τόσο το κομμάτι, όσο και η σχέση του καλλιτέχνη με τη μητέρα του.

Η Κλαυδία που εκπροσώπησε την Ελλάδα πέρυσι στον μουσικό διαγωνισμό, σχολίασε τη φετινή συμμετοχή του Ακύλα. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, τόνισε ότι θαυμάζει καλλιτεχνικά τον τραγουδιστή και πρόσθεσε ότι το «Ferto» έχει στοιχεία που ξεχωρίζει το διεθνές κοινό.

Όσο για τη σχέση του Ακύλα με τη μητέρα του, στην οποία αναφέρεται και στο κομμάτι, η τραγουδίστρια είπε: «Μου αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τον ήξερα σαν καλλιτέχνη πριν από τη Eurovision, δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό παιδί και του αξίζει όλο αυτό. Είναι πολύ συγκινητική η ιστορία του τραγουδιού και η σχέση που έχει με τη μαμά του. Μου αρέσει πολύ το τραγούδι, θεωρώ ότι ταιριάζει στον διαγωνισμό και ότι είναι προσιτό και στους ξένους».

Σε άλλο σημείο, η Κλαυδία μίλησε για τις συμμετοχές που ξεχωρίζει φέτος, μεταξύ των οποίων είναι η  Κύπρος με το «Jalla», η Δανία και η Αλβανία.
