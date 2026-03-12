Ακύλας: Δεν θα είναι η μαμά μου στη σκηνή της Eurovision, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε

Όσο για τα θετικά σχόλια που έλαβε μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του «Ferto», ανέφερε

Συνδυάζοντας συγκίνηση και χιούμορ, τα πλάνα που επιμελήθηκαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (VFX) βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto», φέρνοντάς τον κοντά στον Ακύλα, ο οποίος όχι μόνο παίζει gameboy, αλλά γίνεται και ο ίδιος πρωταγωνιστής σε videogame.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς, τόσες μέρες, να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια. Μπορώ να πω έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύΤο βιντεοκλίπ του Ακύλα για το «Ferto» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Με σύγχρονη και δυναμική αισθητική, αλλά και γρήγορες εναλλαγές πλάνων, το βιντεοκλίπ αποτυπώνει ζωντανά τον ρυθμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση γεμάτη ένταση.