Ακύλας: Δεν θα είναι η μαμά μου στη σκηνή της Eurovision, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε
Ακύλας: Δεν θα είναι η μαμά μου στη σκηνή της Eurovision, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε

Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή, δεν θέλω να πω κάτι κάτι για να είναι έκπληξη, είπε ο τραγουδιστής

Γεωργία Κοτζιά
Σχετικά με τις φήμες που ήθελαν τη μητέρα του Ακύλα να ανεβαίνει μαζί του στη σκηνή της Eurovision 2026, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι θα τον στηρίξει από κοντά, αλλά δεν θα αποτελέσει μέρος της εμφάνισής του.

Ο καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, τον Μάιο, στη Βιέννη.

Σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν την Πέμπτη 12 Μαρτίου εξήγησε πως δεν μπορεί να μιλήσει σχετικά με την εμφάνιση που ετοιμάζει για τη σκηνή της Eurovision, καθώς θέλει να εκπλήξει το κοινό του: «Έχουν ακουστεί διάφορα για τη σκηνή. Τώρα εγώ δεν θέλω να σποϊλάρω κάτι, να είναι έκπληξη. Αλλά τώρα νομίζω θα βγουν διάφορες έτσι φήμες. Όχι εντάξει, η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως, αν το πάρουμε».

Δείτε το βίντεο



Όσο για τα θετικά σχόλια που έλαβε μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του «Ferto», ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς, τόσες μέρες, να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Από το λίγο που είδα τώρα, είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Προς το παρόν έχω δει σχόλια. Μπορώ να πω έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά. Βγήκε τέλειο όλο, η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ».

Το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το «Ferto» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Με σύγχρονη και δυναμική αισθητική, αλλά και γρήγορες εναλλαγές πλάνων, το βιντεοκλίπ αποτυπώνει ζωντανά τον ρυθμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση γεμάτη ένταση.

Δείτε το βιντεοκλίπ

Akylas - Ferto | Greece 🇬🇷 | Official Music Video | #Eurovision2026

Συνδυάζοντας συγκίνηση και χιούμορ, τα πλάνα που επιμελήθηκαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (VFX) βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto», φέρνοντάς τον κοντά στον Ακύλα, ο οποίος όχι μόνο παίζει gameboy, αλλά γίνεται και ο ίδιος πρωταγωνιστής σε videogame.

