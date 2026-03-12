Κατερίνα Καινούργιου: Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί
Κατερίνα Καινούργιου: Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Σε μία εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας πως θέλει να ξεκινήσει συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί με τον σύντροφό της πριν γίνουν γονείς.
Η παρουσιάστρια συζητώντας με την Χριστίνα Κοντοβά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 12 Μαρτίου, τόνισε πως θεωρεί πολύ σημαντικό να συμβουλεύονται έναν ειδικό όσοι πρόκειται να αποκτήσουν παιδιά.
Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να βιώνει άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μας δει να τσακωνόμαστε. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό».
Δείτε το βίντεο
Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή στις αρχές του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως περιμένει κορίτσι. Αυτό το διάστημα διανύει το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και, όπως έχει δηλώσει, θα λείψει αρκετό διάστημα από την εργασία της για να απολαύσει τον χρόνο της με το παιδί της.
Η παρουσιάστρια συζητώντας με την Χριστίνα Κοντοβά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 12 Μαρτίου, τόνισε πως θεωρεί πολύ σημαντικό να συμβουλεύονται έναν ειδικό όσοι πρόκειται να αποκτήσουν παιδιά.
Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Λέω στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες μαζί. Έρχεται ένα παιδί, δεν θέλω να βιώνει άσχημα πράγματα. Δεν θέλω να μας δει να τσακωνόμαστε. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να γίνουν γονείς πρέπει να δουν έναν ειδικό».
Δείτε το βίντεο
Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή στις αρχές του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως περιμένει κορίτσι. Αυτό το διάστημα διανύει το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και, όπως έχει δηλώσει, θα λείψει αρκετό διάστημα από την εργασία της για να απολαύσει τον χρόνο της με το παιδί της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα