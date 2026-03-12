Κατερίνα Καινούργιου: Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί

Η σχέση της Κατερίνας Καινούργιου με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή έγινε γνωστή στις αρχές του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως περιμένει κορίτσι. Αυτό το διάστημα διανύει το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και, όπως έχει δηλώσει, θα λείψει αρκετό διάστημα από την εργασία της για να απολαύσει τον χρόνο της με το παιδί της.