Αντώνης Καρπετόπουλος: Με έχουν απειλήσει, μου έχουν πει ότι μπορεί να με βρουν σε χαντάκι

Αντώνης Καρπετόπουλος έκανε γνωστό ότι είχε

Ο αθλητικογράφος περιέγραψε ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια καφέ: «Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».