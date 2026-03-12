Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Αντώνης Καρπετόπουλος: Με έχουν απειλήσει, μου έχουν πει ότι μπορεί να με βρουν σε χαντάκι
Αντώνης Καρπετόπουλος: Με έχουν απειλήσει, μου έχουν πει ότι μπορεί να με βρουν σε χαντάκι
Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι «τα παίρνουμε» από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε ο αθλητικογράφος
Στις απειλές που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεται ως αθλητικογράφος, ακόμα και κατά της ζωής του, αναφέρθηκε ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
Ο αθλητικογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εικόνα που έχει ο κόσμος για τα πρόσωπα που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ, ενώ τόνισε ότι έχει δεχτεί απειλές λόγω των σχολίων του.
Όπως είπε: «Έχει τύχει να με απειλήσουν για σχόλια που έχω κάνει στα αθλητικά. Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει με τη φράση “θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή”, ελπίζεις να μην έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, να σου πουν ότι ξέρουν που μένεις. Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι “τα παίρνουμε” από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος έκανε γνωστό ότι είχε πρόταση για να συμμετάσχει στο πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου: «Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα».
Ο αθλητικογράφος περιέγραψε ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια καφέ: «Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».
Ο αθλητικογράφος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την εικόνα που έχει ο κόσμος για τα πρόσωπα που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ, ενώ τόνισε ότι έχει δεχτεί απειλές λόγω των σχολίων του.
Όπως είπε: «Έχει τύχει να με απειλήσουν για σχόλια που έχω κάνει στα αθλητικά. Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει με τη φράση “θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή”, ελπίζεις να μην έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, να σου πουν ότι ξέρουν που μένεις. Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι “τα παίρνουμε” από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος έκανε γνωστό ότι είχε πρόταση για να συμμετάσχει στο πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου: «Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα».
Ο αθλητικογράφος περιέγραψε ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό, που του συνέβη κατά τη διάρκεια καφέ: «Ισχύει ότι είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα