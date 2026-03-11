Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Χρήστος Βαλαβανίδης Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν τον εκλιπόντα ηθοποιό

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» τον Χρήστο Βαλαβανίδη.

Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, σε ηλικία 82 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, Ασπασία Κράλλη αποχαιρέτισε τον ηθοποιό ανάμεσα σε συναδέλφους τους, όπως οι Δημήτρης Πιατάς και Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Ασπασία Κράλλη (σύζυγος Βαλαβανίδη)

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Δημήτρης Πιατάς
Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Δημήτρης Φραγκιόγλου
Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Παντελής Καναράκης
Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Σπύρος Μπιμπίλας
Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Μιράντα Ζαφειρόπουλου σταρ Ελλάς 1968 και ηθοποιός
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
