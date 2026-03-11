Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, δείτε φωτογραφίες
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν τον εκλιπόντα ηθοποιό
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» τον Χρήστο Βαλαβανίδη.
Ο εκλιπών ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου, σε ηλικία 82 ετών. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.
Η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη, Ασπασία Κράλλη αποχαιρέτισε τον ηθοποιό ανάμεσα σε συναδέλφους τους, όπως οι Δημήτρης Πιατάς και Δημήτρης Φραγκιόγλου.
