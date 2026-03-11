Μαρία Ηλιάκη: Ενοχλημένη για το εάν θα κάνει δεύτερο παιδί – Κάποιες ερωτήσεις είναι αδιάκριτες
Η παρουσιάστρια απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε σε Q&A στο Instagram
Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Μαρία Ηλιάκη με ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το εάν θα αποκτήσει δεύτερο παιδί, χαρακτηρίζοντάς την αδιάκριτη.
Η παρουσιάστρια έκανε την Τρίτη 10 Μαρτίου ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων. Μια εξ αυτών αφορούσε στο εάν η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης σκέφτονται το ενδεχόμενο να κάνουν ένα δεύτερο παιδί.
«Θα κάνετε άλλο παιδάκι; Θα ήταν ωραία η Κατερίνα να είχε ένα αδελφάκι» ήταν η ερώτηση με την παρουσιάστρια να απαντάει μέσω ενός βίντεο: «Με όλο τον σεβασμό, κάποιες ερωτήσεις είναι ένα τσακ αδιάκριτες. Οπότε, εκτός του ότι την έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντάω κάθε τρεις και λίγο. Σας ευχαριστώ».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ίδια τον Δεκέμβριο στη διαδικτυακη εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού μίλησε για το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού, τονίζοντας αισθάνεται πολύ κουρασμένη, ενώ είχε προσθέσει πως δεν είναι σίγουρη για το εάν έχει τις δυνάμεις που απαιτούνται.
Πιο συγκεκριμένα, είχε πει: «Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δεν θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω. Όπως και αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα».
Δείτε το βίντεο
