Μαρία Ηλιάκη: Ενοχλημένη για το εάν θα κάνει δεύτερο παιδί – Κάποιες ερωτήσεις είναι αδιάκριτες

«Θα κάνετε άλλο παιδάκι; Θα ήταν ωραία η Κατερίνα να είχε ένα αδελφάκι» ήταν η ερώτηση με την παρουσιάστρια να απαντάει μέσω ενός βίντεο: Ενοχλημένη εμφανίστηκε η Μαρία Ηλιάκη με ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με το εάν θα αποκτήσει δεύτερο παιδί, χαρακτηρίζοντάς την αδιάκριτη.Η παρουσιάστρια έκανε την Τρίτη 10 Μαρτίου ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων. Μια εξ αυτών αφορούσε στο εάν η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης σκέφτονται το ενδεχόμενο να κάνουν ένα δεύτερο παιδί.«Θα κάνετε άλλο παιδάκι; Θα ήταν ωραία η Κατερίνα να είχε ένα αδελφάκι» ήταν η ερώτηση με την παρουσιάστρια να απαντάει μέσω ενός βίντεο:

«Με όλο τον σεβασμό, κάποιες ερωτήσεις είναι ένα τσακ αδιάκριτες. Οπότε, εκτός του ότι την έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντάω κάθε τρεις και λίγο. Σας ευχαριστώ».