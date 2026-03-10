Survivor: Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος κατά της Μαντίσας - Δεν παραδέχεται ότι φταίει, δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη
Survivor: Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος κατά της Μαντίσας - Δεν παραδέχεται ότι φταίει, δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη
Δεν κάνει ποτέ πίσω και είναι ισχυρογνώμων, ανέφερε ο παίκτης
Κατά της Μαντίσας στράφηκε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στο «Survivor» εκφράζοντας την ενόχλησή του με στοιχεία του χαρακτήρα της.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου, η ομάδα των Αθηναίων αναφέρθηκε στη Μαντίσα και στη συμπεριφορά της μέσα στο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στην κάμερα, υποστήριξε ότι η συμπαίκτριά του δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι μπορεί να έχει κάνει λάθος, ούτε έχει ζητήσει συγγνώμη για τη στάση της απέναντι στους υπόλοιπους παίκτες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το γεγονός πως συνεχίζουν να ασχολούνται μαζί της δείχνει ότι η ένταση δεν έχει εκτονωθεί, ενώ την κατηγόρησε πως δεν αναλαμβάνει ευθύνες για τη συμπεριφορά της και κρατά αποστάσεις από την ομάδα. Όπως είπε: «Και μόνο που έχουμε δεύτερη υποψηφιότητα και ασχολούμαστε ακόμα με τη Μαντίσα δείχνει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί η Μαντίσα ποτέ δεν έχει παραδεχτεί ότι φταίει κάπου, είναι λάθος κάπου. Δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, δεν κάνει ποτέ πίσω και είναι ισχυρογνώμων. Είναι στον αέρα όλο αυτό, δεν μας μιλάει, καλημέρα δεν είπε σε κανένα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
