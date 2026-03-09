Ξέσπασε σε κλάματα η Μαντίσα στο Survivor: Είμαι τόσο χαζή, τους εμπιστεύομαι και πίσω από την πλάτη μου παίζεται παιχνίδι
Ξέσπασε σε κλάματα η Μαντίσα στο Survivor: Είμαι τόσο χαζή, τους εμπιστεύομαι και πίσω από την πλάτη μου παίζεται παιχνίδι
Η παίκτρια της Μπλε ομάδας τα έβαλε με τους συμπαίκτες της που την ψηφίζουν για αποχώρηση κάθε φορά
Σε κλάματα ξέσπασε η Μαντίσα Τσότα στο Survivor, υποστηρίζοντας πως είναι λάθος της που τους εμπιστεύεται όλους, γιατί παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της.
Στο επεισόδιο της Κυριακής 8 Μαρτίου, η παίκτρια της Μπλε ομάδας δάκρυσε υποστηρίζοντας πως ό,τι και να συμβαίνει θα την ψηφίζουν προς αποχώρηση.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Συναισθηματικά είμαι πολύ φορτισμένη, γιατί νομίζω ότι είμαι η μόνη παίκτρια και από τους Μπλε και από τους κόκκινους, που από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που παίζω, έχω το άγχος μην χάσω και ψηφιστώ. Μην χάσω και προσωπικά και ομαδικά, γιατί πάντα θα ψηφίζομαι. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος και είμαι εύκολος στόχος, για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίζομαι εφόσον αγωνιστικά κερδίζουμε και είμαστε όλοι μια χαρά, φέρνω τους πόντους και τρώμε. Όταν χάνουμε όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά, σαν κανένας να μην έχει άγχος, γιατί ξέρουν ότι θα ψηφίσουν τη Μαντίσα. Ίσως το πρόβλημα μου να είναι ότι εμπιστεύομαι και πιστεύω ανθρώπους και πίσω από την πλάτη μου παίζεται παιχνίδι στο οποίο κοιμάμαι όρθια. Κοιμάμαι όρθια. Είμαι τόσο χαζή που αυτό που κάποιος μου λέει και με κοιτάει στα μάτια πιστεύω ότι είναι αυτό, ενώ μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όπως νιώθω, έτσι εκφράζομαι. Απλά όλο αυτό που με τρώει τόσο καιρό είναι ότι, είτε δεν ήμουν καλά είτε πόναγε το πόδι μου είτε το οτιδήποτε, ποτέ δεν άφησα την ομάδα και πάντα προσπάθησα να κερδίσουμε. Και για να μην ψηφιστούμε και για να φάμε και για το οποιοδήποτε έπαθλο είχε. Και νιώθω ότι δεν εκτιμάται τίποτα, από κανέναν, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω. Αυτό που κατάλαβα, μετά από το χθεσινό συμβούλιο, είναι ότι “μόνη σου είσαι, όποιος κι αν έρθει κοντά σου έρχεται για κάποιον λόγο”. Πολλά έχω να πω, απλά είναι τόσα πολλά που σαν κόκκινη ομάδα δεν τα βγάζουμε μπροστά, γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους Μπλε. Θέλουμε να φαινόμαστε Αθηναίοι, ότι δεν τσακωνόμαστε, αλλά προβλήματα υπάρχουν και δεν λύνεται κανένα θέμα. Όσο κερδίζουμε, είναι όλα καλά, όταν χάνουμε εμφανίζονται όλα τα προβλήματα».
Στο επεισόδιο της Κυριακής 8 Μαρτίου, η παίκτρια της Μπλε ομάδας δάκρυσε υποστηρίζοντας πως ό,τι και να συμβαίνει θα την ψηφίζουν προς αποχώρηση.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Συναισθηματικά είμαι πολύ φορτισμένη, γιατί νομίζω ότι είμαι η μόνη παίκτρια και από τους Μπλε και από τους κόκκινους, που από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, κάθε φορά που παίζω, έχω το άγχος μην χάσω και ψηφιστώ. Μην χάσω και προσωπικά και ομαδικά, γιατί πάντα θα ψηφίζομαι. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος και είμαι εύκολος στόχος, για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίζομαι εφόσον αγωνιστικά κερδίζουμε και είμαστε όλοι μια χαρά, φέρνω τους πόντους και τρώμε. Όταν χάνουμε όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά, σαν κανένας να μην έχει άγχος, γιατί ξέρουν ότι θα ψηφίσουν τη Μαντίσα. Ίσως το πρόβλημα μου να είναι ότι εμπιστεύομαι και πιστεύω ανθρώπους και πίσω από την πλάτη μου παίζεται παιχνίδι στο οποίο κοιμάμαι όρθια. Κοιμάμαι όρθια. Είμαι τόσο χαζή που αυτό που κάποιος μου λέει και με κοιτάει στα μάτια πιστεύω ότι είναι αυτό, ενώ μάλλον στην πραγματικότητα δεν είναι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όπως νιώθω, έτσι εκφράζομαι. Απλά όλο αυτό που με τρώει τόσο καιρό είναι ότι, είτε δεν ήμουν καλά είτε πόναγε το πόδι μου είτε το οτιδήποτε, ποτέ δεν άφησα την ομάδα και πάντα προσπάθησα να κερδίσουμε. Και για να μην ψηφιστούμε και για να φάμε και για το οποιοδήποτε έπαθλο είχε. Και νιώθω ότι δεν εκτιμάται τίποτα, από κανέναν, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω. Αυτό που κατάλαβα, μετά από το χθεσινό συμβούλιο, είναι ότι “μόνη σου είσαι, όποιος κι αν έρθει κοντά σου έρχεται για κάποιον λόγο”. Πολλά έχω να πω, απλά είναι τόσα πολλά που σαν κόκκινη ομάδα δεν τα βγάζουμε μπροστά, γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους Μπλε. Θέλουμε να φαινόμαστε Αθηναίοι, ότι δεν τσακωνόμαστε, αλλά προβλήματα υπάρχουν και δεν λύνεται κανένα θέμα. Όσο κερδίζουμε, είναι όλα καλά, όταν χάνουμε εμφανίζονται όλα τα προβλήματα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα