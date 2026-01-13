Μποφίλιου μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Χαρούλη: Είναι κλισέ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο

«Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται.

Κρατάω πόσο

υπέροχα

περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον υπέροχο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία».



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfn9sdy6p8bl)

Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία

–

αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη.