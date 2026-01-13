Μποφίλιου μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Χαρούλη: Είναι κλισέ, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο
Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη
Μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη, η Νατάσα Μποφίλιου εξέφρασε την πεποίθησή της ότι κάθε γεγονός στη ζωή συμβαίνει για κάποιον λόγο.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, τόνισε ότι παραμένει στο θετικό κομμάτι της υπόθεσης, που σύμφωνα με την ίδια δεν είναι άλλο από τη συνάντησή της με τον Γιάννη Χαρούλη κατά τη διάρκεια των προβών και των σχετικών συναντήσεων για την περιοδεία, που σχεδιάζαν να κάνουν.
Πιο αναλυτικά, η Νατάσα Μποφίλιου είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, είναι κλισέ αλλά νομίζω ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κρατάω πόσο υπέροχα περάσαμε με τον Γιάννη, ξαναβρεθήκαμε με τον υπέροχο φίλο μου σε επαγγελματικό και δημιουργικό και αυτό ήταν μία υπέροχη εμπειρία».
Η παγκόσμια περιοδεία του Hellenic Music Ensemble με τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη ακυρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Το αρχικό πλάνο αφορούσε σε μία παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη. Το προηγούμενο διάστημα, ο γιος του αείμνηστου Μάνου Χατζιδάκι είχε δηλώσει ότι δεν έχει δώσει άδεια για τη χρήση των έργων του πατέρα του και ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά. Η παραγωγός εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι νομικά μπορούσε να παρουσιάσει έργα του Χατζιδάκι στο εξωτερικό χωρίς άδεια από τον κληρονόμο, ωστόσο στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του από το πρόγραμμα, το οποίο θα αφιερώνονταν πλέον στον Μίκη Θεοδωράκη. Όπως προκύπτει όμως από την ανακοίνωση της GTP Touring Ltd, ούτε αυτή η αλλαγή επαρκούσε, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η οριστική ακύρωση της περιοδείας.
«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.
Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε. Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».
