Ο Akylas «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
Ο Akylas «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
Ο τραγουδιστής παρουσίασε μία εναλλακτική εκδοχή του κομματιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision
Μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, παρουσίασε μέσα από τα social media ο Aklyas.
Ο τραγουδιστής, που στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής του έχει ήδη εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga και δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το «εγχείρημά» του.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, που στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής του έχει ήδη εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga και δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το «εγχείρημά» του.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα