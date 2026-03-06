Ο Akylas «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
Ο Akylas «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga

Ο τραγουδιστής παρουσίασε μία εναλλακτική εκδοχή του κομματιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision

Ο Akylas «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga
Μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, παρουσίασε μέσα από τα social media ο Aklyas.

Ο τραγουδιστής, που στο πλαίσιο προώθησης της συμμετοχής του έχει ήδη εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας και του Σαν Μαρίνο, «πάντρεψε» το Ferto με το Abracadabra της Lady Gaga και δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους το «εγχείρημά» του.

Δείτε το βίντεο

