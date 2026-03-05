Ακύλας για τη θέση του στα στοιχήματα της Eurovision: Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά

στο poll του Eurovisionworld, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατείχε την τρίτη.





Λίγους μήνες πριν από τη Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη, τα στοιχήματα έχουν αποτυπώνουν τις τάσεις και τις προτιμήσεις που έχουν σχηματιστεί μέχρι στιγμής σχετικά με τις συμμετοχές. Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld για τον φετινό διαγωνισμό, η Ελλάδα είναι από την τρίτη θέση που κατείχε έως πρόσφατα στην τέταρτη. Η συμμετοχή του Ακύλα εμφανίζει πιθανότητα νίκης 9%, όπως καταγράφεται στον σχετικό πίνακα.Στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekehtin» των Lampenius & Parkkonen, με 22%. Ακολουθεί η Δανία με το «Før vi går hjem» της S. Torpegaard, συγκεντρώνοντας 11%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse», με 10%. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει το Ισραήλ, με τον Noam Betan και το «Michelle», με ποσοστό 6%.