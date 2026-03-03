Οι δημόσιες ευχές του Αλέξανδρου Λογοθέτη στην Ευσταθία Τσαπαρέλη ένα μήνα μετά την ανακοίνωση για τον χωρισμό τους
Ο ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία της πρώην συζύγου του στο Instagram
Δημόσια ευχήθηκε στην Ευσταθία Τσαπαρέλη, για τα γενέθλιά της, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, σχεδόν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση για τον χωρισμό τους.
Ο ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 3 Μαρτίου μία φωτογραφία της πρώην συζύγου του, με την ίδια να είναι ξαπλωμένη, και στη λεζάντα της έγραψε: «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου».
Δείτε την ανάρτηση
Η ανακοίνωση για τον χωρισμό τους
Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης ανακοίνωσε τον χωρισμό τους σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Με τον Ρένο», λέγοντας: «Αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άντρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού».
«Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν», ανέφερε ακόμα, για να καταλήξει: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».
