Αλέξανδρος Λογοθέτης: Η Ευσταθία Τσαπαρέλη είναι ο άνθρωπός μου και η γυναίκα της ζωής μου, αλλά δεν είμαστε πια μαζί
Περάσαμε από 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση, κυρίως το κάναμε για τη δική μας ηρεμία και για το παιδί μας, ανέφερε ο ηθοποιός
Μία αποκάλυψη για τη σχέση του με την Ευσταθία Τσαπαρέλη έκανε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, αναφέροντας ότι δεν είναι πια μαζί, σε κάθε περίπτωση όμως τόνισε ότι η ηθοποιός εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για τη ζωή του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Με τον Ρένο», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του, το παιδί τους, αλλά και την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, επιμένοντας ότι η επιλογή τους ήταν συνειδητή και ήρθε έπειτα από ώριμη σκέψη.
Σε ερώτηση για το αν υπήρξε άλλη γυναίκα στη ζωή του που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του παιδιού του, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης ήταν κατηγορηματικός: «Όχι. Νομίζω ότι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που ένιωσα ότι αυτή είναι, ήταν η Ευσταθία». Στη συνέχεια, περιέγραψε τον δεσμό που εξακολουθεί να τους ενώνει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι πλέον ζευγάρι: «Αφού αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άντρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού».
Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι ο χωρισμός δεν ήρθε εύκολα και προηγήθηκε μεγάλη εσωτερική διεργασία, με βασικό άξονα μία ομαλή μετάβαση για το παιδί τους: «Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν».
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η πρώην σύντροφός του να προχωρήσει τη ζωή της, παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, αποδοχή και σεβασμό: «Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις». Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης παραδέχτηκε ότι σήμερα και οι δύο βρίσκονται σε μια πιο σταθερή και ισορροπημένη φάση: «Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Και νομίζω και η Ευσταθία. Είμαστε πολύ καλά σε αυτό».
