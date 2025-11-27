Γιώργος Γεροντιδάκης για Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δεν νιώθω αμήχανα όταν μας φωτογραφίζουν, αλλά δεν συμφωνώ κιόλας
Γιώργος Γεροντιδάκης Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ο ηθοποιός φροντίζει να προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας

Γεωργία Κοτζιά
Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά και της Κλαίρης Θεοδώρου έδωσαν το παρών ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Οι δύο τους βρέθηκαν μαζί στην εκδήλωση και καθ’ όλη τη διάρκειά της παρέμειναν πιασμένοι χέρι-χέρι.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», απαντώντας, μεταξύ άλλων και σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική του ζωή και το ενδεχόμενο ενός γάμου.

«Κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, γιατί δεν μιλάω. Τον γάμο δεν τον προκαθορίζεις, με ενδιαφέρει να είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να περνάω όμορφα τη ζωή μου, χαρούμενα και με υγεία. Αν έρθει κάτι, εδώ είμαστε να το δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο Γιώργος Γεροντιδάκης τοποθετήθηκε και για τη στάση του απέναντι στις δημόσιες εμφανίσεις και τις φωτογραφίες που τραβιούνται με τη σύντροφό του, διευκρινίζοντας ότι, παρότι δεν αισθάνεται άβολα, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με την έκθεση της προσωπικής του ζωής. «Δεν νιώθω αμήχανα όταν μας φωτογραφίζουν με τη Ντορέττα, είτε είναι άνθρωποι του χώρου είτε όχι, αλλά δεν συμφωνώ κιόλας», πρόσθεσε.

