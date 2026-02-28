Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του

στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο του. Ο Κάρεϊ, που είχε ανακοινώσει την επαγγελματική του απόσυρση το 2022, εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά, διατηρώντας τη χαρακτηριστική χωρίστρα στη μέση. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο κοστούμι, πουκάμισο και ασορτί παπιγιόν. Στα social media ωστόσο σχολιάστηκε, ότι ο ηθοποιός έδειχνε εντυπωσιακά πιο νέος.

Ο Τζιμ Κάρεϊ τον Δεκέμβριο του 2024 στο Λονδίνο

Κατά την παραλαβή του τιμητικού Σεζάρ, ο Κάρεϊ εμφανίστηκε συγκινημένος, ιδιαίτερα όταν ο σκηνοθέτης Μισέλ Γκοντρί υπενθύμισε τη συνεργασία τους στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του, εξηγώντας ότι πριν χρόνια, ο προπάππους του, Μαρκ Φρανσουά Κάρεϊ, εγκατέλειψε το Σεντ-Μαλό της Γαλλίας για τον Καναδά, και ότι η παραλαβή του βραβείου αποτελούσε για εκείνον έναν σημαντικό κύκλο ζωής.Ο Κάρεϊ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ. «Μου έλεγε ότι αν θέλεις η τύχη να σου χαμογελάσει, πρέπει πρώτα να της χαμογελάσεις εσύ», τόνισε, προσθέτοντας ότι, παρότι δύσκολο, αξίζει να προσπαθεί κανείς και ότι πάντα θα χαμογελά όταν θυμάται τον πατέρα του.: AFP