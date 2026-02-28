Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του
Η εμφάνιση του 64χρονου διάσημου πρωταγωνιστή στην 51η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων Σεζάρ σχολιάστηκε έντονα
Ο 64χρονος διάσημος πρωταγωνιστής έλαβε τιμητική διάκριση κάνοντας μια σπάνια εμφάνιση στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο του. Ο Κάρεϊ, που είχε ανακοινώσει την επαγγελματική του απόσυρση το 2022, εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά, διατηρώντας τη χαρακτηριστική χωρίστρα στη μέση. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο κοστούμι, πουκάμισο και ασορτί παπιγιόν.
Στα social media ωστόσο σχολιάστηκε, ότι ο ηθοποιός έδειχνε εντυπωσιακά πιο νέος. Κάποιοι σημείωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν: «Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος», ενώ άλλος σχολίασε: «Χρειάστηκα λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι ήταν αυτός». Κάποιος άλλος αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή; Μπορείτε να εξηγήσετε τι έκανε στο πρόσωπό του;».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή του
@vanityfairfrance
Jim Carrey s’est longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026♬ son original - Vanity Fair France
Jim Carrey is trending after fans called his recent appearance “unrecognizable.”— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 27, 2026
Do you think he looks that different, or is the internet overreacting? 👀 pic.twitter.com/Lkejcr7ZWQ
@happymag
At the César Awards in Paris, Jim Carrey took the stage to accept an honorary award and delivered the entire speech in French. Not a line. Not a paragraph. The whole thing. 😮👏 The room was completely won over. 🥹🇫🇷 He spoke about family, creativity and his French ancestry, brought his loved ones onstage and balanced heartfelt gratitude with that unmistakable Carrey humour. At one point he laughed about his “almost mediocre” French and said his tongue was exhausted 😂👅 It felt intimate. Reflective. Bigger than just another industry trophy. 🏆✨ Sometimes the wildest comedian in the room moves you most by slowing down. ❤️🎬 JimCarrey CesarAwards ParisNights FilmMoments CinemaLove 🎥🇫🇷♬ original sound - happymag - happymag
BREAKING - “Jim Carrey” is breaking the internet over his unrecognizable appearance, unusual-sounding voice, and apparent eye color change at the 51st César Awards in Paris, with many claiming something seems very off about the actor. pic.twitter.com/0t8MdFg7K1— Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 27, 2026
Ο Κάρεϊ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ. «Μου έλεγε ότι αν θέλεις η τύχη να σου χαμογελάσει, πρέπει πρώτα να της χαμογελάσεις εσύ», τόνισε, προσθέτοντας ότι, παρότι δύσκολο, αξίζει να προσπαθεί κανείς και ότι πάντα θα χαμογελά όταν θυμάται τον πατέρα του.
