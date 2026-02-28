Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του
GALA
Τζιμ Κάρεϊ Βραβείο Σεζάρ εμφάνιση

Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του

Η εμφάνιση του 64χρονου διάσημου πρωταγωνιστή στην 51η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων Σεζάρ σχολιάστηκε έντονα

Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ
Η πρόσφατη εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στην 51η τελετή απονομής των γαλλικών κινηματογραφικών βραβείων Σεζάρ προκάλεσε πλήθος σχολίων, με πολλούς να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός ήταν αγνώριστος.

Ο 64χρονος διάσημος πρωταγωνιστής έλαβε τιμητική διάκριση κάνοντας μια σπάνια εμφάνιση στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο του.  Ο Κάρεϊ, που είχε ανακοινώσει την επαγγελματική του απόσυρση το 2022, εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά, διατηρώντας τη χαρακτηριστική χωρίστρα στη μέση. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο κοστούμι, πουκάμισο και ασορτί παπιγιόν.

Στα social media ωστόσο σχολιάστηκε, ότι ο ηθοποιός έδειχνε εντυπωσιακά πιο νέος. Κάποιοι σημείωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν: «Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος», ενώ άλλος σχολίασε: «Χρειάστηκα λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι ήταν αυτός». Κάποιος άλλος αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή; Μπορείτε να εξηγήσετε τι έκανε στο πρόσωπό του;».

Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή του

@vanityfairfrance

Jim Carrey s’est longtemps préparé pour faire son discours en français sur la scène des César ce soir ! #jimcarrey #césar2026

♬ son original - Vanity Fair France

@happymag

At the César Awards in Paris, Jim Carrey took the stage to accept an honorary award and delivered the entire speech in French. Not a line. Not a paragraph. The whole thing. 😮👏 The room was completely won over. 🥹🇫🇷 He spoke about family, creativity and his French ancestry, brought his loved ones onstage and balanced heartfelt gratitude with that unmistakable Carrey humour. At one point he laughed about his “almost mediocre” French and said his tongue was exhausted 😂👅 It felt intimate. Reflective. Bigger than just another industry trophy. 🏆✨ Sometimes the wildest comedian in the room moves you most by slowing down. ❤️🎬 JimCarrey CesarAwards ParisNights FilmMoments CinemaLove 🎥🇫🇷

♬ original sound - happymag - happymag
Κλείσιμο
Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του

Κατά την παραλαβή του τιμητικού Σεζάρ, ο Κάρεϊ εμφανίστηκε συγκινημένος, ιδιαίτερα όταν ο σκηνοθέτης Μισέλ Γκοντρί υπενθύμισε τη συνεργασία τους στην ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του, εξηγώντας ότι πριν χρόνια, ο προπάππους του, Μαρκ Φρανσουά Κάρεϊ, εγκατέλειψε το Σεντ-Μαλό της Γαλλίας για τον Καναδά, και ότι η παραλαβή του βραβείου αποτελούσε για εκείνον έναν σημαντικό κύκλο ζωής.

Τζιμ Κάρεϊ: Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος, σχολιάζουν για την ανανεωμένη εικόνα του
Ο Τζιμ Κάρεϊ τον Δεκέμβριο του 2024 στο Λονδίνο

Ο Κάρεϊ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο αστείο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ. «Μου έλεγε ότι αν θέλεις η τύχη να σου χαμογελάσει, πρέπει πρώτα να της χαμογελάσεις εσύ», τόνισε, προσθέτοντας ότι, παρότι δύσκολο, αξίζει να προσπαθεί κανείς και ότι πάντα θα χαμογελά όταν θυμάται τον πατέρα του.

Φωτογραφίες: AFP
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης