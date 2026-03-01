Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ντουμπάι: «Γυρίσαμε στο τσακ»
GALA
Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας Ντουμπάι Επίθεση

Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ντουμπάι: «Γυρίσαμε στο τσακ»

Το μοντέλο και ο Χρήστος Μάστορας έκανες πριν από λίγες ημέρες διακοπές στο Ντουμπάι

Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ντουμπάι: «Γυρίσαμε στο τσακ»
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά το χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη καθησύχασε τους ακόλουθους της, αναφέροντας ότι επέστρεψε με τον Χρήστο Μάστορα στην Ελλάδα, λίγο πριν ξεσπάσουν τα γεγονότα.

Το ζευγάρι έκανε πριν από λίγες ημέρες διακοπές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το μοντέλο δημοσίευε φωτογραφίες στα social media από το ταξίδι τους, ωστόσο οι διαδικτυακοί της φίλοι ανησύχησαν για την ασφάλειά τους, στέλνοντάς της σχετικά μηνύματα.

Σε Instagram story που έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, απάντησε σε μήνυμα που έγραφε: «Γαρυφαλλιά ο Θεός σε φύλαξε. Βλέπεις τι γίνεται στο Ντουμπάι» με εκείνη να σχολιάζει, πως με τον Χρήστο Μάστορα δεν διατρέχουν κίνδυνο: «Γυρίσαμε στο τσακ».

Δείτε την ανάρτησή της

Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ντουμπάι: «Γυρίσαμε στο τσακ»

Μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων που προκάλεσε συναγερμό σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έθεσαν σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας, προχωρώντας σε αναχαιτίσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες και καταγράφηκαν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, με προσωρινές αναστολές πτήσεων.
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης