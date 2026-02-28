«Πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας»: Ελληνίδα κάτοικος του Ντουμπάι περιγράφει στιγμές πανικού και αγωνίας, βίντεο
Οι σειρήνες ήχησαν αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινηθεί συντονισμένα αλλά εμφανώς τρομοκρατημένος προς τα χαμηλότερα και πιο προστατευμένα σημεία των κτιρίων, λέει στο protothema.gr

Φρίξος Δρακοντίδης
Σκηνές πανικού εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στο Ντουμπάι, με κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείπουν βιαστικά τους χώρους διαμονής τους και να κατευθύνονται στα υπόγεια γκαράζ ξενοδοχείων και πολυκατοικιών, αναζητώντας προστασία από τις εκρήξεις που ακούγονται στην ευρύτερη περιοχή.


Όλοι στα καταφύγια

Η Ελληνίδα, Αννίτα Κωστίδου, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι, περιγράφει την αγωνία που επικρατεί: «Πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας», λέει στο protothema.gr.

«Πέφτουν βόμβες πάνω από τα κεφάλια μας», περιγράφει Ελληνίδα που βρίσκεται στο Ντουμπάι


Όπως αναφέρει, οι σειρήνες ήχησαν αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να κινηθεί συντονισμένα αλλά εμφανώς τρομοκρατημένος προς τα χαμηλότερα και πιο προστατευμένα σημεία των κτιρίων.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε λίγα λεπτά τα λόμπι των ξενοδοχείων άδειασαν, ενώ οικογένειες με παιδιά, τουρίστες και εργαζόμενοι κατέβηκαν στα υπόγεια πάρκινγκ, μετατρέποντάς τα σε αυτοσχέδιους χώρους καταφυγής.


«Ο κόσμος έτρεχε χωρίς να μιλάει»

«Ο κόσμος έτρεχε χωρίς να μιλάει, κρατώντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα», σημειώνει, περιγράφοντας μια ατμόσφαιρα έντονης ανησυχίας αλλά και αλληλεγγύης μεταξύ αγνώστων. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απευθύνει συστάσεις για παραμονή σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους και αποφυγή ανοιχτών σημείων, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις και να αναζητούν συνεχή ενημέρωση.

Το Ντουμπάι, ένας από τους πλέον κοσμοπολίτικους και πολυσύχναστους προορισμούς της Μέσης Ανατολής, βιώνει ώρες πρωτοφανούς έντασης, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί και τους πολίτες να προσπαθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδιανόητη για την περιοχή.
8 ΣΧΟΛΙΑ

