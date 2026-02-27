Μπεκατώρου για τη συνεργασία με τον Αρναούτογλου: Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο
GALA
Μαρία Μπεκατώρου Γρηγόρης Αρναούτογλου

Μπεκατώρου για τη συνεργασία με τον Αρναούτογλου: Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο

Στην αρχή ένιωθα πολύ μαγκωμένη, εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια

Μπεκατώρου για τη συνεργασία με τον Αρναούτογλου: Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην περίοδο που συνεργάστηκε τηλεοπτικά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ανέτρεξε η Μαρία Μπεκατώρου. Η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως βρισκόμενη στο πλευρό του, ένιωθε «μαγκωμένη». Όπως είπε, δεν γνώριζε πώς έπρεπε να σταθεί δίπλα σε έναν τηλεοπτικό ογκόλιθο, όπως τον χαρακτήρισε.

Στο πλαίσιο συνέντευξης στο περιοδικό HELLO, η Μαρία Μπεκατώρου ρωτήθηκε αν πιέστηκε ποτέ καλούμενη να υπηρετήσει συγκεκριμένα τηλεοπτικά πρότυπα. Τότε, εκείνη αναφέρθηκε στη δυσκολία που είχε συναντήσει, ενώ συμμετείχε στην εκπομπή «Τα Καρντάσιανς». «Ποτέ. Το μόνο που μπορώ να αναφέρω ως δυσκολία ήταν όταν άρχισα να είμαι στην παρέα των “Καρντάσιανς” με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Σταρόβα. Δεν πίστευα ότι ήμουν εκεί με τον Γρηγόρη, ο οποίος με είχε επιλέξει ο ίδιος – και πάντα τον ευχαριστώ για αυτό», εξομολογήθηκε.

Συνεχίζοντας, τόνισε πώς δεν ήξερε ποια στάση έπρεπε να υιοθετήσει δίπλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Στην αρχή ένιωθα πολύ μαγκωμένη και έκανα πολύ πίσω. Δεν ήξερα πώς να σταθώ δίπλα σε αυτό τον τηλεοπτικό ογκόλιθο που λέγεται Γρηγόρης Αρναούτογλου. Στην πορεία το βρήκα αλλά, μέχρι να γίνει αυτό, πιέστηκα, αν και ο Γρηγόρης με είχε βοηθήσει πολύ», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης