Μαρία Μπεκατώρου: Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό, εγώ πιέστηκα
Η παρουσιάστρια ανέφερε πως θέλει να κάνει άλλα πράγματα πλέον στην τηλεόραση
Για την πίεση που αισθάνθηκε όσο έκανε πρωινή εκπομπή μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «βγάζει το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό» και πως εκείνη πλέον θέλει να κάνει άλλα πράγματα τηλεοπτικά.
Η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, και εξήγησε πως το να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη δεν είναι κάτι που επιθυμεί αυτή τη στιγμή, ωστόσο δεν θέλει να λέει μεγάλα λόγια γιατί δεν γνωρίζει πως μπορεί να έρθουν τα πράγματα στο μέλλον.
Για το ενδεχόμενο να κάνει ξανά πρωινή εκπομπή είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό. Μιλάμε τώρα εκ του ασφαλούς γιατί βιοποριζόμαστε από αυτή τη δουλειά και ο Θεός τα βλέπει και γελάει. Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που κάνουν πρωινό. Εγώ πιέστηκα από αυτό. Τώρα είμαι πολύ καλά εδώ. Μου άρεσε που με πρότειναν και με είχαν επιλέξει τότε, αλλά θέλω να κάνω άλλα πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια απάντησε για τις φήμες που την ήθελαν να αναλαμβάνει και βραδινή εκπομπή: «Δεν προχωράει η συζήτηση για το βραδινό σόου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κι εμένα θα μου άρεσε πολύ, αλλά δεν θέλω να λέω κάτι το οποίο, πρώτον, δεν ισχύει και, δεύτερον, εδώ ρίχνουμε πολύ δουλειά είμαι μια χαρά. Μακάρι να γίνει, αλλά κι αν δεν γίνει κάτι, είμαι πολύ ευχαριστημένη με το Chase μου. Πάει καλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από τα νούμερα κρινόμαστε. Έχω πάντα μια μικρή ανασφάλεια όταν ξεκινάω κάτι τηλεοπτικά. Δεν περίμενα να κάνει τόση επιτυχία γιατί ήταν κάτι καινούριο και για τα ελληνικά δεδομένα και για εμένα προσωπικά. Τώρα είναι η 5η χρονιά και είναι μία πολύ όμορφη χρονιά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κλείσει μία σεζόν».
Τέλος, δήλωσε για τις συνεργασίες της στην τηλεόραση: «Δεν μου έχει συμβεί να μου "φορέσουν” πρόσωπα, πάντα ήμουν πολύ ευχαριστημένη με τους συνεργάτες που είχα και ας ήταν κάποια πρόσωπα επιλογές του καναλιού».
