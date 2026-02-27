Ο Κρίστιαν Μπέιλ συμβούλευσε τους θαυμαστές του να μην τον πλησιάζουν: Όσοι με γνωρίζουν νιώθουν απογοήτευση
Το βλέπω στα μάτια τους, όταν βλέπουν ποιος είμαι πραγματικά, εξήγησε ο ηθοποιός
Μία συμβουλή έδωσε στους θαυμαστές του ο Κρίστιαν Μπέιλ, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να τον γνωρίζουν από κοντά, διότι όσοι τον έχουν συνατήσει και τον θαύμαζαν από τις ταινίες που έχει παίξει, απογοητεύονταν με αυτό που είναι πραγματικά και το έβλεπε στα μάτια τους.
Ο ηθοποιός μίλησε το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στο Entertainment Tonight, ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί για τη νέα ταινία «The Bride!» και εξήγησε πως δεν θέλει να γνωρίζει άλλους σελέμπριτι γιατί δεν γίνεται να είναι πάντα «ήρωες» όπως στις ταινίες που παίζουν, όπως συμβαίνει και με τον ίδιο.
Ο 52χρονος είπε χαρακτηριστικά: «Το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων όταν έχουν δει τις ταινίες μου και τις έχουν αγαπήσει και μετά με συναντούν και κοιτάζω τα μάτια τους» και πρόσθεσε: «Εκείνη τη φοβερή απογοήτευση για το ποιος είμαι πραγματικά. Και είναι αλήθεια. Τι απογοήτευση».
Για τον λόγο αυτό ο Μπέιλ προειδοποίησε τους θαυμαστές του, λέγοντας: «Είμαι στην καλύτερή μου εκδοχή μέσα στην ταινία. Ποτέ μη με γνωρίσετε από κοντά».
Ο ηθοποιός πρόσθεσε επίσης ότι δεν θέλει ποτέ να γνωρίσει τους δικούς του «ήρωες», επειδή: «Είναι ηρωικοί σε αυτό που κάνουν, αλλά, ξέρεις, άφησέ τους και λίγο στην ησυχία τους. Κανείς δεν μπορεί να είναι ήρωας όλη την ώρα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Christian Bale warns fans they don't want to meet him, they'll just be disappointed. 😭 #thebride pic.twitter.com/7CDxpfXLLH— Entertainment Tonight (@etnow) February 26, 2026
