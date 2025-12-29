Αγνώριστοι οι Νίκολας Κέιτζ και Κρίστιαν Μπέιλ στο πρώτο teaser trailer της ταινίας «Madden»
Η Amazon Prime Video με αφορμή την αναμέτρηση των Denver Broncos και Kansas City Chiefs στο στάδιο «Arrowhead» παρουσίασε το πρώτο teaser της ταινίας «Madden».
Πρόκειται για το βιογραφικό φιλμ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Ο' Ράσελ, αφιερωμένο στη ζωή του Τζον Μάντεν, του θρυλικού προπονητή του Hall of Fame, κορυφαίου τηλεοπτικού αναλυτή και εμβληματικού προσώπου της ομώνυμης σειράς βιντεοπαιχνιδιών.
H πλατφόρμα έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα της ταινίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Νοέμβριος) του 2026. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Μάντεν και ο επί σειρά ετών συνεργάτης του στο CBS, Πατ Σάμερολ, ήταν εκείνοι που μετέτρεψαν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του NFL τη συγκεκριμένη ημέρα, σε αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης.
Ο Νίκολας Κέιτζ ενσαρκώνει τον πληθωρικό προπονητή των Oakland Raiders, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του Άλ Ντέιβις σε μια αναπάντεχη νίκη στο Super Bowl του 1977.
Ο Ράσελ πιάνει το νήμα της ιστορίας από εκείνο το σημείο, χαρτογραφώντας την απρόσμενη διαδρομή που οδήγησε τον Mάντεν από τους πάγκους του NFL στο να εξελιχθεί στον «εγκέφαλο» και το εμπορικό σήμα πίσω από το Madden NFL - μια σειρά παιχνιδιών που θα γινόταν ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις franchises όλων των εποχών. Αυτή η συνεργασία με την EA Sports αποτέλεσε το σημείο εισόδου για την καριέρα του Mάντεν ως σχολιαστή αγώνων στο NFL.
Στο πλευρό του Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ, Κάθριν Χαν, Τζον Μουλέινι, Σιένα Μίλερ, Σέιν Γκίλις και Τζόελ Μάρεϊ.
Ο Ράσελ έγραψε το σενάριο βασιζόμενος σε μια παλαιότερη εκδοχή του Κάμπρον Κλαρκ.
Την παραγωγή για λογαριασμό της Escape Artists έχουν αναλάβει ο Τοντ Μπλακ, μαζί με τους συνεργάτες του, Τζέισον Μπλουμενθάλ και Στιβ Τις. Επίσης συμμετέχουν οι Τζόναθαν Σούκατ , ο ίδιος ο Ράσελ και ο Μάθιου Μπάντμαν, ενώ χρέη εκτελεστικού παραγωγού έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Μπλούμφιλντ της Escape Artists.
