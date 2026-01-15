Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας The Bride σε σκηνοθεσία της Μάγκι Τζίλενχαλ
Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας της Μάγκι Τζίλενχαλ που φέρει τον τίτλο The Bride. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το φιλ ακολουθεί «τον Φρανκενστάιν (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να δημιουργήσει για εκείνον μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), και έτσι γεννιέται η Νύφη. Ωστόσο η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».

Δείτε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας

THE BRIDE! | Official Trailer

Η ταινία αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, «Η νύφη του Φρανκενστάιν», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουέιλ, αλλά και από το γοτθικό μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ (1818). Η Τζίλενχαλ έχει γράψει το σενάριο και συνυπογράφει την παραγωγή, μαζί με την Έμα Τίλινγκερ Κόσκοφ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζούλιαν Χαφ και Τζέικ Τζίλενχαλ.

Το The Bride θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου.

