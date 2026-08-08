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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος στη Μετώπη
ΕΛΛΑΔΑ
Θάλασσα Νεκρός Λιμενικό Σώμα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος στη Μετώπη

Παρελήφθη από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος στη Μετώπη
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) ένας 43χρονος αλλοδαπός από θαλάσσια περιοχή της Μετώπης.

Στην περιοχή πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό/τουριστικό-πλοίο. Ο άνδρας παρελήφθη από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4 ΣΧΟΛΙΑ

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