Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: Θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη

Ο ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του που έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Στην κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη αναφέρθηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου, δηλώνοντας πως είναι καλύτερα και πως θα κερδίσει το «στοίχημα». Μιλώντας για εκείνη ο ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης πως την έχει μεγάλη ανάγκη και ότι ο έρωτας εξακολουθεί να είναι παρών στον γάμο τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νικήτας Τσακίρογλου στην εκπομπή «Ραντρεβού το ΣΚ», εξήγησε πως οι εξελίξεις για τη Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι θετικές. «Η Χρυσούλα είναι καλύτερα, θα κερδίσει το στοίχημα της ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», είπε αρχικά, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο


Ακολούθως, ο ηθοποιός σημείωσε: «Η Χρυσούλα ήταν πάντα ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο πλάσμα, κάτι διαφορετικό από μένα. Ο έρωτας υπάρχει ακόμα ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει να επανέλθει η Χρυσούλα στην πρότερη κατάσταση».

Κλείνοντας μοιράστηκε πως η διάγνωση της Χρυσούλας Διαβάτη με τη συγκεκριμένη πάθηση ήταν ένα «χτύπημα της μοίρας». «Η επιστήμη στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων νοσημάτων πολλές φορές είναι αδύναμη. Η αρρώστια της Χρυσούλας ήταν ένα χτύπημα της μοίρας, αλλά το αντέχουμε», κατέληξε.
