Διονύσης Σχοινάς: Η έκπληξη στην Καίτη Γαρμπή για την ονομαστική της γιορτή - «Μία καρδιά από ατόφιο χρυσάφι», έγραψε η τραγουδίστρια
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη χειρονομία που έκανε ο σύζυγός της με μια ανάρτηση στα social media
Μια έκπληξη έκανε ο Διονύσης Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή με αφορμή την ονομαστική της γιορτή. Η τραγουδίστρια που γιόρταζε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους τη χειρονομία του συζύγου της μέσα από μια ανάρτηση στα social media.
Όπως φάνηκε από τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Καίτη Γάρμπη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Διονύσης Σχοινάς της πρόσφερε ένα μπουκέτο με κόκκινα τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς.
«Δύο καρδιές στη φωτογραφία, η μία από ατόφιο χρυσάφι και η άλλη από κατακόκκινα τριαντάφυλλα! Σ’ αγαπώ!», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
