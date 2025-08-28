H Κριστίνα Απλγκέιτ εξήγησε πώς η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει την κόρη της: «Ήταν σαν να έχασε τη μητέρα της»
Την έχει πληγώσει όλο αυτό, πρόσθεσε για τη 14χρονη κόρη της
Για τον σκληρό αγώνα που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας μίλησε η Κριστίνα Απλγκέιτ, ενώ εξήγησε πώς η ασθένεια έχει επηρεάσει βαθιά την κόρη της, Σάντι. Μιλώντας στο podcast της «MesSy», η 53χρονη ηθοποιός περιέγραψε τις στιγμές που δεν μπορεί να μετακινηθεί στο σπίτι της, ακόμη και για να πει καληνύχτα στην κόρη της, σημειώνοντας πως η εικόνα αυτή «την έχει συντρίψει».
Συγκεκριμένα, η Κριστίνα Απλγκέιτ αναφέρθηκε στη δραματική αλλαγή που βίωσε η οικογένειά της μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021. Η κόρη της, που μέχρι τότε τη γνώριζε ως υγιή, δραστήρια και γεμάτη ενέργεια, κλήθηκε ξαφνικά να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα.
«Τη βλέπω να με κοιτάζει όταν είμαι στο κρεβάτι και δεν μπορώ να κουνηθώ ή θέλω να πάω να της πω καληνύχτα στο δωμάτιό της, αλλά δεν μπορώ να κατέβω στον διάδρομο για κάποιο λόγο επειδή τα πόδια μου δεν λειτουργούν εκείνη την ημέρα. Αυτή τη στιγμή μετά βίας μπορώ να πάω στην τουαλέτα, είναι το χειρότερο. Την έχει πληγώσει όλο αυτό. Ήταν σαν να έχασε τη μητέρα που είχε σε αυτό το καταραμένο πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός σημείωσε ότι η περίοδος της διάγνωσής της συνέπεσε με την πανδημία του COVID-19, γεγονός που έκανε την προσαρμογή ακόμη πιο δύσκολη. Παρά τον πόνο και τις δυσκολίες, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη της κόρης της, η οποία τη συνοδεύει δημόσια, τη βοηθά με το μπαστούνι της και προσπαθεί να της σταθεί σε κάθε βήμα.
«Μόλις είχαμε περάσει τον COVID και δεν είχαμε σχολείο και όλα αυτά τα πράγματα, και τώρα έπρεπε να δεχτεί ότι "η μαμά δεν μπορεί να κάνει όλα όσα μπορούσε να κάνει παλιά και το βλέπω στα μάτια της". Το βλέπω», είπε και πρόσθεσε: «Αλλά ξέρεις τι είναι πραγματικά όμορφο; Όταν βγαίνουμε έξω, ξέρει ότι δυσκολεύομαι πολύ επειδή έχω τόσο μεγάλο άγχος για το ότι είμαι έξω. Και με κρατάει πάντα από το χέρι».
Από την ανακοίνωση της διάγνωσής της τον Αύγουστο του 2021, η πρωταγωνίστρια του «Dead to Me» μοιράζεται συχνά ενημερώσεις για την πορεία της υγείας της. Νωρίτερα τον Αύγουστο αποκάλυψε πως νοσηλεύτηκε με λοίμωξη και στους δύο νεφρούς, περιγράφοντας τον πόνο της ως αφόρητο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Christina Applegate admits debilitating MS battle has ‘broken’ her daughter: ‘I see it in her eyes’ https://t.co/EsTcfpAqQx pic.twitter.com/YRJOSWmbod— Page Six (@PageSix) August 28, 2025
