Έγκυος η πορνοστάρ Bonnie Blue μετά το «challenge» με 400 άντρες
Η 26χρονη αποκάλυψε θετικό τεστ εγκυμοσύνης λίγες εβδομάδες μετά το αμφιλεγόμενο διαδικτυακό της εγχείρημα
Η Bonnie Blue, κατά κόσμον Tia Billinger, δήλωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, έπειτα από τεστ εγκυμοσύνης που πραγματοποίησε μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διακοπών. Η σύλληψη, σύμφωνα με την ίδια, συνέπεσε χρονικά με το πρόσφατο διαδικτυακό της «challenge», στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 400 άντρες.
Η 26χρονη πορνοστάρ, γνωστή για τις ακραίες διαδικτυακές της προκλήσεις, ανέφερε ότι παρουσίασε συμπτώματα όπως έντονη ναυτία και ημικρανίες. Σε βίντεο που ανάρτησε στο YouTube, κατέγραψε τη στιγμή που έκανε τεστ εγκυμοσύνης, εξηγώντας ότι ένιωθε άρρωστη για αρκετές ημέρες.
Λίγο αργότερα, έδειξε το αποτέλεσμα του τεστ, υποστηρίζοντας ότι είναι θετικό. Στη συνέχεια, δήλωσε πως απευθύνθηκε στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT για να λάβει καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα. Η Bonnie ταξίδεψε αργότερα στο Λονδίνο για ιατρικό έλεγχο, όπου – σύμφωνα με όσα υποστήριξε – επιβεβαιώθηκε η εγκυμοσύνη και ότι πρόκειται για ένα παιδί.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο US Weekly είχε αναφέρει ότι, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, θα ενημέρωνε τους συμμετέχοντες, καθώς είχε συλλέξει στοιχεία επικοινωνίας και γενετικό υλικό.
Η δημιουργός περιεχομένου, που δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα OnlyFans, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη δυσκολία της να αποκτήσει παιδί με τον πρώην σύζυγό της, σημειώνοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα γονιμότητας και ενδεχομένως θα χρειαζόταν εξωσωματική γονιμοποίηση.
Η Bonnie έγινε ευρέως γνωστή το 2024, όταν ισχυρίστηκε ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερους από 1.000 άνδρες μέσα σε 12 ώρες, ισχυρισμός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια της διαδικτυακής πρόκλησης και την ηθική της βιομηχανίας ενηλίκων.
Το αμφιλεγόμενο challengeΔύο εβδομάδες πριν την ανακοίνωση, η Bonnie είχε δηλώσει ότι συνευρέθηκε με περισσότερους από 400 άνδρες στο πλαίσιο μία νέας «αποστολής αναπαραγωγής», χωρίς τη χρήση προστασίας. Οι συμμετέχοντες, όπως είπε, είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
