Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες
Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Τι επέλεξαν να φορέσουν οι επώνυμες που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες
Ιωάννα Μαρίνου
Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν στην 79η τελετή απονομής των BAFTA, των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, με πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος να περπατούν στο κόκκινο χαλί φορώντας κομψές δημιουργίες. 

Ανάμεσά τους η Έμα Στόουν, η οποία επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με άνοιγμα στο στήθος και στην πλάτη.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες


Τα βλέμματα τράβηξε και η Κέιτ Χάντσον με την κόκκινη τουαλέτα που φόρεσε, με όλη την πλάτη της έξω.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες


Ιδιαίτερο φόρεμα επέλεξε η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία φόρεσε μία στράπλες μπορντό δημιουργία, σε εφαρμοστή γραμμή που στο τελείωμα ανοίγει σε φαρδιά, γοργονέ ουρά, σχηματίζοντας κυματισμούς με έντονη κίνηση.
Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες


Η Ρενάτα Ρέινσβε διάλεξε ένα μαύρο φόρεμα, επίσης στράπλες, με άνοιγμα στην κοιλιά, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Η Τιγιάνα Τέιλορ έκανε ένα πιο θεατρικό λουκ, με σατέν φόρεμα με μακριά ουρά και ιδιαίτερο σχέδιο γύρω από τον λαιμό της.

Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στα BAFTA: Τα κομψά φορέματα και οι πρωτότυπες δημιουργίες

Αίσθηση έκανε και η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον, που συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη σύλληψη του Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Επστάιν. Η πριγκίπισσα φόρεσε μία ροζ δημιουργία, με τούλι και ζώνη σε πιο σκούρο χρώμα τονίζοντας τη μέση της.

Ιωάννα Μαρίνου
