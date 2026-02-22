Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
BAFTA Βραβεία BAFTA Ταινία

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών

Η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία Hamnet ενώ το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία I swear

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», η μαύρη κωμωδία του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ απέσπασε απόψε το βραβείο BAFTA καλύτερης ταινίας.

Ο Άντερσον, που ήταν δύο φορές υποψήφιος στο παρελθόν, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καταγράφοντας την πρώτη νίκη του στην κατηγορία αυτή απέναντι σε σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία), η Κλόε Ζάο (Hamnet) και ο Ράιαν Κούγκλερ (Sinners).

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία I swear, ένα βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ. 

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μια μάχη μετά την άλλη» Πολ Τόμας Άντερσον

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία της, κέρδισε όπως αναμενόταν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία Hamnet.

Τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου πήγαν στον Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη) και τη Γούνμι Μοσάκου (Sinners).

Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε η Hamnet και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική Συναισθηματική αξία.

Κλείσιμο
Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε η Zootopia 2.  Στην κατηγορία κοστούμια το βραβείο απέσπασε το Frankenstein και στα ειδικά εφέ το Avatar: Φωτιά και Στάχτη. Βραβείο BAFTA για ντοκιμαντέρ πήρε το Mr. Nobody Against Putin.

Δείτε φωτογραφίες:

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Μόνικα Μπελούτσι
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Κίλιαν Μέρφι
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Τίμοθι Σαλαμέ

Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Κέιτ Χάντσον
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Τζέσι Μπάκλεϊ
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Ήθαν Χοκ
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Τζίλιαν Άντερσον
Καλύτερη ταινία η «μία μάχη μετά την άλλη» στα BAFTA, η λίστα των νικητών
Πολ Μέσκαλ

Φωτογραφίες: Reuters
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης