Οι αποκριάτικες φωτογραφίες της Ζέτας Δούκα από την παιδική της ηλικία
Οι αποκριάτικες φωτογραφίες της Ζέτας Δούκα από την παιδική της ηλικία

Τότε που ντυνόμουν και το χαιρόμουν, έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτηση της

Ιωάννα Μαρίνου
Με αφορμή την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, η Ζέτα Δούκα ανέβασε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία με τις στολές που φορούσε ανά τα χρόνια.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από όταν ήταν 15 μηνών, τριών ετών, δώδεκα ετών και δεκατεσσάρων ετών, δηλώνοντας πως τότε απολάμβανε πολύ όλη τη διαδικασία και τους εορτασμούς. 

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Τότε που ντυνόμουν και το χαιρόμουν… 15μηνων, 3 ετών, 12 ετών, 14 ετών».

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)


