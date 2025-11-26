Ζέτα Δούκα: Τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής, έγραψε στο Instagram για τα 52α γενέθλιά της

Έφτασα σε αυτή την ηλικία, είμαι υγιής και επιμένω να κυνηγάω τα όνειρά μου σε αυτόν τον απρόβλεπτο και αλλόκοτο κόσμο, μοιράστηκε η ηθοποιός