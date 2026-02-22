Γέμισε καρναβαλιστές η Ύδρα: Χορός και παιχνίδι στα σοκάκια του νησιού, διακόπηκαν λόγω πολυκοσμίας τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ, βίντεο
Αυξημένη η προσέλευση του κόσμου για το μεγάλο φινάλε των αποκριάτικων εκδηλώσεων
Το πατροπαράδοτο υδραίικο Καρναβάλι βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Δήμο Ύδρας να έχει δώσει από χθες το σύνθημα για ένα διήμερο εκδηλώσεων, που κρατούν ζωντανό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του νησιού.
Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο στο λιμάνι της Ύδρας, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε ένα αποκριάτικο δρώμενο γεμάτο παιχνίδια, γαϊτανάκι, bubble show και διαδραστικά δρώμενα. Κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την προκυμαία, δημιουργώντας από νωρίς ατμόσφαιρα γιορτής.
Η αυξημένη προσέλευση κόσμου στο νησί, μάλιστα, αποτέλεσε και την αιτία για την προσωρινή διακοπή των γυρισμάτων της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, καθώς τα μέτρα ασφαλείας και η έντονη κινητικότητα δεν επέτρεψαν την ομαλή συνέχιση των εργασιών της παραγωγής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κορύφωση των εκδηλώσεων αναμένεται αργότερα σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όταν στις 14:30 θα ξεκινήσει το παραδοσιακό Υδραίικο Καρναβάλι από την Πλατεία Βότση. Η αποκριάτικη πομπή θα πραγματοποιήσει στάση στο Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «ΥΔΡΑΓΩΓΗ», θα περάσει από την Πλατεία Αγίου Επιφανείου και τη συνοικία Καμίνι και θα καταλήξει στο λιμάνι. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο «Κρέμασμα του Καρνάβαλου», ενώ θα ακολουθήσει μεγάλο νησιώτικο γλέντι με τη Νάσια Κονιτοπούλου, την ορχήστρα της και τον DJ Αλέξανδρο Ασβεστά.
Παράλληλα, ο Δήμος Ύδρας ενισχύει και φέτος τη συμμετοχή του κοινού, διαθέτοντας δωρεάν αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» έως και σήμερα. Με τη μαζική συμμετοχή και το έντονο αποκριάτικο κλίμα, το Υδραίικο Καρναβάλι επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα του ως ένα από τα πιο αυθεντικά και ζωντανά έθιμα του νησιωτικού χώρου.
