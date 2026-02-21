Η Ύδρα γίνεται κινηματογραφικό σκηνικό για νέα ταινία με τον Μπραντ Πιτ, στήνουν φώτα σε παραλία, δείτε βίντεο
Η Ύδρα γίνεται κινηματογραφικό σκηνικό για νέα ταινία με τον Μπραντ Πιτ, στήνουν φώτα σε παραλία, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός βρίσκεται στο νησί προσελκύοντας τα διεθνή βλέμματα και ενισχύοντας την προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό
Το νησί της Ύδρας μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τη νέα διεθνούς παραγωγής ταινία με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Μπραντ Πιτ. Ο ηθοποιός βρίσκεται στο νησί προσελκύοντας τα διεθνή βλέμματα και ενισχύοντας την προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό.
Ήδη η παραγωγή έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την ταινία και όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr στήνονται σκηνικά και μπαίνουν φώτα σε παραλία του νησιού:
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, η πρώτη σκηνή της ταινίας γυρίστηκε ήδη στην Σχολή Καλών Τεχνών, όπου ο χώρος μεταμορφώθηκε κινηματογραφικά: τοποθετήθηκαν ειδικά πανιά για έλεγχο φωτισμού, στήθηκαν μηχανισμοί τεχνητής βροχής και δημιουργήθηκε σκηνικό έντονης καταιγίδας, με τον διάσημο ηθοποιό να κινείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την παραγωγή να ζητά από τους φωτογράφους να κρατήσουν απόσταση ώστε να εξελιχθούν ομαλά τα γυρίσματα.
Την ίδια στιγμή, τα φορτηγά της της διεθνούς παραγωγής της ταινίας επιχειρούν να κινηθούν μέσα από τα στενά, πέτρινα καλντερίμια του νησιού, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες. Όπως κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr, τα οχήματα που μεταφέρουν γεννήτριες, φωτιστικά σώματα και τεχνικό εξοπλισμό κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περνώντας κυριολεκτικά «στον πόντο» ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους τοίχους και παραδοσιακές αυλόπορτες. Σε αρκετά σημεία η διέλευση γίνεται με συνεχείς ελιγμούς, ενώ μέλη της παραγωγής βρίσκονται δίπλα στους οδηγούς, δίνοντας οδηγίες εκατοστό προς εκατοστό.
Ήδη η παραγωγή έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την ταινία και όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr στήνονται σκηνικά και μπαίνουν φώτα σε παραλία του νησιού:
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, η πρώτη σκηνή της ταινίας γυρίστηκε ήδη στην Σχολή Καλών Τεχνών, όπου ο χώρος μεταμορφώθηκε κινηματογραφικά: τοποθετήθηκαν ειδικά πανιά για έλεγχο φωτισμού, στήθηκαν μηχανισμοί τεχνητής βροχής και δημιουργήθηκε σκηνικό έντονης καταιγίδας, με τον διάσημο ηθοποιό να κινείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την παραγωγή να ζητά από τους φωτογράφους να κρατήσουν απόσταση ώστε να εξελιχθούν ομαλά τα γυρίσματα.
Την ίδια στιγμή, τα φορτηγά της της διεθνούς παραγωγής της ταινίας επιχειρούν να κινηθούν μέσα από τα στενά, πέτρινα καλντερίμια του νησιού, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες. Όπως κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr, τα οχήματα που μεταφέρουν γεννήτριες, φωτιστικά σώματα και τεχνικό εξοπλισμό κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περνώντας κυριολεκτικά «στον πόντο» ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους τοίχους και παραδοσιακές αυλόπορτες. Σε αρκετά σημεία η διέλευση γίνεται με συνεχείς ελιγμούς, ενώ μέλη της παραγωγής βρίσκονται δίπλα στους οδηγούς, δίνοντας οδηγίες εκατοστό προς εκατοστό.
Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου με πλοίο της γραμμής, συνοδευόμενος από μέλη του βασικού πυρήνα της παραγωγής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα